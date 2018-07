Namibia-Reise SPD distanziert sich von Jörg-Unfried

Schwäbisch Hall / Tobias Würth

Namibia-Reise: Fraktionssprecher Helmut Kaiser fordert: Aufklärung sei nötig, die Rechtsaufsichtsbeschwerde der Kollegin war aber verkehrt. Stadträtin Damiana Koch droht, den OB bei der Polizei anzuzeigen.

Helmut Kaiser kündigt eine Erklärung an. Nach zwei Stunden im überhitzten Saal, die Klimaanlage war ausgefallen, kommt der Fraktionssprecher am Mittwochabend dazu. Kaiser liest im Gemeinderat zwei Seiten ab (siehe Info): „Ohne dies vorher der Fraktion mitzuteilen, hat unsere Fraktionskollegin Frau Jörg-Unfried dann in ihrer Wortmeldung gegenüber OB Pelgrim eine Dienstaufsichtsbeschwerde angekündigt. Dies widerspricht unserer internen Geschäftsordnung.“

Es geht erneut um die Abrechnung einer Reise zu Projektpartnern nach Namibia, an der Pelgrim mit Partnerin und Sohn der Freundin teilnahm. Die SPD-Fraktion fordere eine Bewertung vom Regierungspräsidium. Dazu hätte eine Nachfrage genügt. „Wir verstehen auch nicht, dass unsere Fraktionskollegin in ihrer Stellungnahme den Eindruck erweckt hat, der OB habe sich bei seinem Aufenthalt in Namibia Pirschfahrten von den Gastgebern bezahlen lassen. Es ist zweifelsfrei belegt, dass er private Unternehmungen vor Ort privat bezahlt hat“, liest Kaiser weiter vor. Es ist still im Saal. Die Hitze drückt.

SPD-Stadträtin Monika Jörg-Unfried blickt erst zur Seite, dann legt sie während der Erklärung den Zeigefinger vor den Mund und beobachtet Kaiser. Sie meldet sich aber nicht zu Wort. Als Erste hebt die fraktionslose Stadträtin Damiana Koch die Hand. „Ich will auch eine Stellungnahme abgeben. Ich bin froh und dankbar, dass Frau Jörg-Unfried das gemacht hat.“

Als der Oberbürgermeister sie im Redefluss unterbricht, mahnt Koch: „Warte!“ Sie darf weiterreden und will wissen: „Wird das Regierungspräsidium gegen Sie strafrechtlich ermitteln?“ Falls nicht, wolle sie selbst bei der Polizei eine Strafanzeige stellen.

„Das muss er nicht beantworten“, wirft Thomas Preisendanz (FDP) ein. „Man hat Ihnen nicht das Wort erteilt“, entgegnet Koch. „Es wurde Ihnen aber nur aus Versehen erteilt“, kontert Preisendanz. Kristian Neidhardt (FDP) hält Koch vor: „Ich habe es schon öfter erlebt, dass Sie zu Gemeinderatsveranstaltungen Mann und Kinder mitgebracht haben.“ Koch: „Ja, zum Jakobimarkt.“

Kaiser stellt klar: „Wenn jemand in der Fraktion unterschiedliche Stellungnahmen abgibt, soll er das vorher sagen. Das ist kein Maulkorb. Hören Sie genau zu!“ In Richtung Koch sagt Pelgrim: „Sie hören und verstehen unterschiedliche Dinge.“

Mit einem Redebeitrag, der „in die Niederungen der Lokalpolitik“ führe, leitet CDU-Stadtrat Walter Frank übergangslos zum nächsten Thema weiter. Die Ortsdurchfahrten Tüngental und Matheshörlebach seien in einem schlechten Zustand.

Doch Koch bohrt erneut nach. Die Diskussion geht hin und her. Auf die Seite von Monika-Jörg Unfried, stellt sich dabei kein weiterer Stadtrat. Joanna Walter (Grüne) mahnt, dass man Stadträte ausreden lassen muss: „Mir geht es um ein generelles Niveau. Das heißt nicht, dass ich mit Frau Koch einverstanden bin.“

FWV-Sprecher Hartmut Baumann fragt genervt: „Müssen hier 34 Leute sitzen und sich das alles anhören?“ Die Fragen von Stadträtin Koch würden schriftlich beantwortet, antwortet Pelgrim und beendet die Diskussion.

Interner Konflikt in SPD

Doch wie kommt die Stellungnahme zustande, deren Datei den Titel „Presseerklärung alternativ“ trägt? „Gleich nach dem 4. Juli war die Aufregung groß und ich habe gleich nach der Sitzung vorgeschlagen, eine gemeinsame Erklärung der ganzen Fraktion zustande zu bringen“, erläutert Helmut Kaiser auf telefonische Nachfrage. In den Tagen danach kamen aus Fraktion und Ortsverein Forderungen, dass man die Äußerungen so nicht stehen lassen könne. Kaiser: „Sie ist aber nicht bereit, etwas zurückzunehmen.“ Monika-Jörg Unfried will auf HT Anfrage nach der Sitzung keinen Kommentar abgeben.

In Sitzung aufgearbeitet

Wie hat OB Pelgrim, der selbst SPD-Mitglied ist, reagiert? „Er hat schon signalisiert, dass er eine Stellungnahme gut findet“, sagt Kaiser auf Nachfrage. Pelgrim sei „kurzzeitig bei der Fraktionssitzung dabei gewesen“. Er habe auf die aus seiner Sicht falschen Anschuldigungen hingewiesen. „Große Aufregung“ habe es bei den SPD-Stadträten über die Äußerung der Kollegin gegeben, dass sich das Regierungspräsidium „wegducken“ würde. Um das zu klären, sei die Tonbandaufzeichnung der Sitzung ausgewertet worden.

Pelgrim habe in der Fraktionssitzung am 16. Juli nachgefragt, ob die Äußerungen von Monika Jörg-Unfried auch die Meinung der Fraktion sei? „Dann haben wir gesagt: Wir beraten uns“, sagt Kaiser. Normalerweise nimmt der Oberbürgermeister nicht an Sitzungen der SPD-Fraktion teil. Bei der mehrheitlich getroffenen Entscheidung über die Stellungnahme war er dann nicht mehr dabei.

„Wenn es schlimm läuft, nimmt die Öffentlichkeit das falsch wahr“, sagt Kaiser über die Distanzierung der Fraktion von der einzigen Frau in ihren Reihen. „Uns geht es um Aufklärung.“