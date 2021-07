Aufeinander trafen am ersten Tag des Sparkassen-Bundesliga-Cups in Schwäbisch Hall die A-Junioren von Hertha BSC Berlin und Sportfreunde Schwäbisch Hall. Gegen die Berliner konnten die Haller Außenseiter keine großen Schnitte machen. Dies spiegelte sich im Endergebnis wieder - 4:0 für Hertha.

Youtube FC Schalke 04 gegen TSG 1899 Hoffenheim

Ein etwas engeres Spiel lieferten sich FC Schalke 04 und TSG 1899 Hoffenheim. Zwar ging Schalke früh in der Partie in Führung, dann drehte die TSG aber so richtig auf - und die Partie. Am Ende ging Hoffenheim mit einem 3:1-Sieg vom Platz.