Theater Spannung vor der Globe-Eröffnung

Schwäbisch Hall / swp

Es ist ein neues Kapitel in der Geschichte der Freilichtspiele Schwäbisch Hall: Mit einem großen Eröffnungswochenende weihen die Freilichtspiele Schwäbisch Hall vom 29. bis 31. März 2019 ihren Theaterbau auf dem Unterwöhrd ein.

Als Ouvertüre dazu umkreisen die Freilichtspiele bereits ab 16. Dezember das Neue Globe in ihrem Winterprogramm mit zahlreichen Veranstaltungen in Spielstätten rund um den Theaterneubau. Diese Veranstaltungen werden gemeinsam mit dem Sommerprogramm im Flyer vorgestellt.

Das Winterprogramm

Den Auftakt macht eine Inszenierung für Kinder ab 3 Jahren: Roberto Frabettis Stück „Abenteuer im Kühlschrank“, das im vergangenen Winter bei den Freilichtspielen Premiere feierte. Mit viel Fantasie erzählen die Schauspieler Andreas Entner und Björn Luit­hardt die wunderbar schräge Geschichte von einem Mann, der sich gemeinsam mit seinem Kühlschrank und weiteren sprechenden Gegenständen auf die Reise an den Südpol begibt. „Abenteuer im Kühlschrank“ ist vom 16. bis 18. Dezember im Alten Schlachthaus zu erleben.

„In deinen Schuhen stehen“ ist ein musikalischer Abend zwischen Blues und Folk, Pop und Chanson mit Schauspielerin Laila Richter und ihrem Vater Bo Heart, der als Pianist mit Größen wie Klaus Lage und Vicky Leandros spielt. Begleitet werden sie bei ihrer Vorstellung am 24. Januar im Adolf-Würth-Saal vom Gitarristen Mirko Michalzik.

Im Anlagencafé wird die Schauspielerin Alice Hanimyan am 15. Februar an der Seite von Madeleine Lauw und Pianist Perry Manzer Allen in die glamouröse Songwelt der 60er-Jahre eintauchen. In der Sofalandschaft des Einrichtungshauses Gräter liest der Darsteller Thomas Klenk am 8. März „Über die Liebe“. Zudem bieten die Freilichtspiele bis März regelmäßige Führungen durchs Neue Globe an.

Die Sommersaison

Am Freitag, 29. März, ist es dann soweit: Mit der Eröffnungsgala „Die ganze Welt ist Bühne“ unter der musikalischen Leitung von Heiko Lippmann öffnet das Neue Globe erstmals seine Türen fürs Publikum. Bereits am nächsten Tag feiert William Shakespeares turbulente Liebes- und Verwechslungskomödie „Was ihr wollt“ Premiere im neuen Theater. Gleich drei Veranstaltungen finden dann am Sonntag, 31. März, im Neuen Globe statt: eine Matinée, gefolgt von einem Tag der offenen Tür und einer weiteren Vorstellung von „Was ihr wollt“.

Begleitet wird die Inszenierung von „Was ihr wollt“ von mehreren Veranstaltungen in Zusammenarbeit mit der Volkshochschule Schwäbisch Hall: In zwei öffentlichen Leseproben am 25. Februar und 4. März geben Intendant und Regisseur Christian Doll und sein Ensemble einen frühen Einblick in die Probenarbeit zu Shakespeares Liebeskomödie. In einem Theatergespräch am 1. April stellen sie sich dann den Fragen von Marcel Miara.

Info Intendant Christian Doll und sein Team verteilen den Flyer am Samstag, 24. November, in der Innenstadt. Anschließend liegt er aus. Karten gibt es ab Samstag in der Haller Tourist-Information, unter Telefon 07 91 / 75 16 00 sowie auf www.freilichtspiele-hall.de