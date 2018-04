Verkehr Sonntagsfahrt mit 514 Tonnen

Lastverteilung: Für die Fahrt über die Brücke in Michelfeld werden weitere Achsen am Schwertransport angebracht. © Foto: Thorge Clever

Schwere Last in enger Kurve: Der Transformator ist an einer Trägerbrücke befestigt, die ihr „Gepäck“ bis zu 1,50 Meter anheben kann. © Foto: Jens Wiese

Michelfeld / Thorge Clever

Die letzte Etappe übertrifft mit all ihren Schwierigkeiten den Rest der Strecke um ein Vielfaches: Am Sonntag, zur verkehrsarmen Zeit, wurde in Michelfeld die Bundesstraße 14 voll gesperrt. Die schwache Brücke über den Bachlauf der Bibers machte die Sperrung erforderlich. Um die Last besser zu verteilen, wurde eigens für diese Überfahrt der Transporter von 32 auf 41 Achsen erweitert. In Millimeterarbeit lenkten die Spezialisten der Spedition Kübler das gigantische „Paket“ über die Brücke.

Was wird denn da transportiert, werden sich manche Passanten gefragt haben, die das Spektakel am Sonntag verfolgt haben. Die Antwort: ein Transformator. Der Stromnetzbetreiber „Transnet BW“ erhöht momentan die Übertragungskapazität im Nordosten von Baden-Württemberg und verstärkt dazu das Stromnetz zwischen Kupferzell und Leingarten (Landkreis Heilbronn) auf 380 Kilovolt. Dazu wird im Umspannwerk Kupferzell ein 272 Tonnen schwerer Transformator benötigt. Er wurde im niederländischen Nijmegen gebaut.

Eineinhalb Jahre geplant

Die Michelfelder Spedition Kübler hat den Transport des Transformators übernommen. Schnell war den Fachleuten des Unternehmens klar, dass ein solch gewaltiges Gewicht auf den Straßen nur über sehr kurze und ausgewählte Routen führen kann. Nach eineinhalbjähriger Planung fiel schließlich im Februar in Nijmegen der Startschuss. Zuerst ging es auf eine kurze Strecke zum Hafen der Stadt, wo der Transformator auf ein Rheinschiff verladen wurde. Eine Woche später hoben in Heilbronn zwei riesige Krane den Transformator auf einen Tieflader von Kübler. Auch er ist etwas Besonderes: An Bord dieses Fahrzeugs ist eine spezielle Trägerbrücke mit 350 Tonnen Hubkraft, die die Last nicht nur tragen, sondern sogar 1,50 Meter hoch über Hindernisse hinweg­heben kann. Insgesamt ist der Transport 514 Tonnen schwer und 78 Meter lang. Zum Vergleich: Ein normaler Lkw wiegt rund 40 Tonnen und misst 16,50 Meter.

Die letzte Etappe verlangte von den Logistikern und technischen Außendienstmitarbeitern viel Planungsarbeit. Streckenvorschläge wurden geprüft – und oft wegen zu schwacher Brücken wieder verworfen. Die einzig mögliche Route führte von Heilbronn über Löwenstein und Mainhardt zum Schwerlastlager von Kübler nach Michelfeld. Dort wurde der Transformator zwischengeparkt, da er bereits früher als geplant verschifft worden war.

Durch enge Ortschaften

Nachdem er die Brücke passiert hat, wird der Zug wieder auf seine ursprüngliche Größe mit 32 Achsen zurückgebaut. Über die Westumgehung geht es weiter Richtung Kupferzell. Die direkte Route führt über Brücken, die für einen solchen Schwertransport zu schwach sind. Also werden Umwege gefahren: Statt geradeaus über die Westumgehung und die B 19 geht es durch enge Ortschaften und schmale Kreisstraßen zum Ziel. Die Anwohner in Hesselbronn, Gottwollshausen, Gailenkirchen, Goggenbach und Kupferzell können kaum glauben, was da am Sonntagvormittag vor ihren Haustüren vorbeifährt. „Der hat sich verfahren“ oder „Da kommen die nie ums Eck“ sind die meistgehörten Sätze. Doch jeder Zentimeter war zuvor genau geplant: Ein Baum wurde zuvor mit einer speziellen Maschine verpflanzt, Laternen, Schilder und Masten ausgegraben und Baumkronen ausgeastet. Mehr als 200 Halteverbotsschilder säumen in den Ortschaften den Weg, wo parkende Autos ein Durchkommen unmöglich gemacht hätten. Zuletzt werden die Gehwegpflaster noch mit Stahlplatten und Gummimatten vor der hohen Last geschützt.

Nach einer insgesamt sechs­stündigen Fahrt erreicht der Transport planmäßig um 13 Uhr die Einfahrt zur Umspannanlage. Die Polizei, die den Transport begleitet und die Straßen gesperrt hat, meldet keine besonderen Vorkommnisse, ebenso ein von der Transportversicherung beauftragter Havariekommissar: „Es hat alles wie aus dem Lehrbuch geklappt und wir sind mit der Arbeit sehr zufrieden“, heißt es aus Expertenmund. Auch Hunderte Schaulustige sind sich einig: Gute Organisation, fähige Fahrer und eine tolle Mannschaft haben ein gutes Ergebnis erzielt.

Insgesamt waren mehr als 30 Mitarbeiter auf der Strecke tätig. Nicht nur das fahrerische Können war gefragt, auch musste von der Firma Fischer Kran + Transport aus Schwäbisch Hall in Minutenschnelle die Strecke vorbereitet und wieder zurückgebaut werden. Alleine dafür waren vier Lkw und ein 100-Tonnen-Kran im Einsatz.

Diese außergewöhnliche Teamarbeit endete mit einem gemeinsamen, von Firmenchef Heinz Rößler spendierten Rostbratenessen. Selbst dabei war Logistik gefragt, um an einem Sonntagnachmittag keinen Gastwirt mit 30 hungrigen Gästen zu „überfallen“.