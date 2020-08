Aufgrund der Corona-Pandemie wird das für Samstag, 29. August, geplante „Sommernachtsfest“ nicht in der gewohnten Form stattfinden, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadt Schwäbisch Hall. Stattdessen haben sowie Besucherinnen und Besucher bei der Lichternacht die Gelegenheit zu einem abendlichen, romantischen Bummel durch Schwäbisch Hall bei Lichterschein – natürlich unter Einhaltung der Hygieneauflagen und Abstandsregeln.

Der Spaziergang führt vom Froschgraben über die Henkersbrücke durch die Mauerstraße weiter über den Unterwöhrd bis in die Ackeranlagen. Mit Einbruch der Dunkelheit werde dem Auge hier „Besonderes“ geboten, wie es in der Mittielung heißt: Beispielsweise werden mit Installationen aus Lichterbechern Brücken geschlagen zu vielen schönen und wertgeschätzten Traditionen in der Stadt, auf welche die Haller in diesem Jahr verzichten. Die Illuminationen werden vor allem auf die vielen ausgefallenen Feste verweisen, etwa auf dem Grasbödele auf das Kuchen- und Brunnenfest in Gestalt der Siedersfahne und des Gockels. Außerdem gibt es Imbissstände.

Stadtverwaltung bittet um Abstand zu anderen

Gesundheit der Besucherinnen und Besucher besonders am Herzen, deswegen werde auch im Hinblick auf die Hygiene- und Abstandsregeln hingewiesen. Gerade an Engstellen – wie beispielsweise auf den Brücken und in den Durchgängen – ist besondere Rücksicht auf andere zu nehmen. Vor allem an Orten, an denen sich mehrere Menschen aufhalten, wird das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung dringend empfohlen. Der Stadtverwaltung liege dieder Besucherinnen und Besucher besonders am Herzen, deswegen werde auch im Hinblick auf die steigende Zahl der Neuinfektionen mit Nachdruck auf die Einhaltung der geltenden- undhingewiesen. Gerade an– wie beispielsweise auf den Brücken und in den Durchgängen – ist besonderezu nehmen. Vor allem an Orten, an denen sich mehrere Menschen aufhalten, wird das Tragen einerdringend empfohlen.

Rückkehrer aus Risikogebieten, Menschen mit Symptomen oder Kontakt zu Infizierten sollen verzichten

Mit Krankheitssymptomen, nach der Rückkehr aus einem Risikogebiet oder nach Risikokontakten ist auf einen Rundgang durch die Stadt zu verzichten.

Sommernachtsfest in Hall Manchen fehlt das Feuerwerk Schwäbisch Hall

Lassen Sie sich von den kreativen Lichtinstallationen überraschen und genießen Sie auch mit Abstand einen romantischen Spaziergang durch das abendliche Schwäbisch Hall.