Hobby So klein und schon museumsreif

Ilshofen / Claudia Kern-Kalinke

Puppenstuben und Kinderspielzeug sind die große Leidenschaft von Roselinde Wahl. Nun hat sie in Ilshofen geeignete Räumlichkeiten für ihre Raritäten gefunden und in der Torstraße ein eigenes Museum eröffnet.

Interessierte konnten schon beim Töpfermarkt im September einen Blick in das neue Puppenstubenmuseum werfen. Die Betrachter waren entzückt von der Alltagswelt im Miniaturformat. Am Sonntag hat Roselinde Wahl ihre Ausstellungsräume in der Torstraße 12 offiziell als kleines Museum eröffnet.

Was das Freilandmuseum in Wackershofen in ganzen Häusern präsentiert – das Leben der Menschen in früheren Zeiten, wie sie wohnten und wo sie arbeiteten –, das zeigt das Ilshofener Puppenstubenmuseum im Miniaturformat.

Da gibt es Bauernstuben und Arme-Leute-Küchen, gut bürgerliche Wohnzimmer und Werkstätten verschiedener Handwerker. Aber alles ohne wissenschaftlichen Anspruch und ohne erhobenen Zeigefinger. „Ich möchte die Leute auf emotionaler Ebene ansprechen, wo alte Erinnerungen wach werden und ihnen das Herz aufgeht“, wünscht sich Roselinde Wahl. Sie habe lange nach einem passenden Gebäude gesucht, berichtet die Sammlerin. Das hat sie nun im ehemaligen Farrenstall am großen Marktplatz in Ilshofen gefunden. Verschiedene Ladengeschäfte hatten dort schon ihr Domizil. Roselinde Wahl wohnt im oberen Stock und im Erdgeschoss hat sie in zwei Räumen einen Teil ihrer Raritäten ausgestellt. „Ich werde immer wieder wechseln und neu dekorieren“, verspricht sie. Ihre Sammlung von Puppenstuben ist so reichhaltig, dass sie ab Mitte November auch den beliebten Puppenstubenrundweg in Schaufenstern der Innenstadt wieder bestücken kann, ohne dass im Museum Lücken klaffen.

Eine eifrige Helferin, die auch selbst viele Exponate zu den Ausstellungen beitragen kann, hat Roselinde Wahl in Regine Breuninger. Gemeinsam haben sie im Museum große Glasvitrinen mit Puppengeschirr und ganzen Kaffee­service gefüllt.

Die älteste Puppenstube stammt aus dem 19. Jahrhundert. Eigenes Spielzeug aus der Kinderzeit ist dabei und etliche Sammlerstücke wurden ihr von Bekannten überlassen. „Aber nicht alles, was ich zeige, ist schon alt“, räumt Roselinde Wahl ein. Es sei auch viel Neues dabei. Immerhin gebe es inzwischen „eine Miniaturszene und Börsen, wo neue Ausstattungsgegenstände und ganze Puppenstuben angeboten werden“.