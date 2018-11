Vellberg So bleibt der ländliche Raum attraktiv

Vellberg / Sigrid Bauer

Politikerinnen aus Kommunen, Land und Europa sowie eine Wissenschaftlerin diskutieren in Großaltdorf mit Bürgern auch darüber, was mit Leader umgesetzt werden kann.

Für die Vellberger Rathaus­chefin Ute Zoll, die bei der Podiumsdiskussion in Großaltdorf die Gemeinden vertrat, ist der demografische Wandel eines der Kernprobleme auf dem Land. „2010 hatten wir 380 über 75-Jährige, 2035 werden es doppelt so viele sein. Das ist beängstigend und wird alles ändern“, meinte sie. Sie sorge sich etwa, ob es dann noch genügend Mitarbeiter im Rathaus und im Bauhof gibt. Auch die schleppende Digitalisierung, der öffentliche Nahverkehr, die medizinische Versorgung und die schwierige Finanzlage der Stadt – sie ist immer auf Zuschüsse angewiesen – seien problematisch.

„Wir fordern eine Grundsteuer C für die teuren Liegenschaften im ländlichen Raum“, sagte die CDU-Landtagsabgeordnete und Staatssekretärin im Landwirtschaftsministerium Friedlinde Gurr-Hirsch. Sie ging auf die Geldprobleme ein, die mit der Instandhaltung der Kreisstraßen und der Abwasserkanäle einhergingen. Auch wenn die Situation anderer Bundesländer noch schwieriger sei, sei sich das Land der Probleme im ländlichen Raum bewusst. „Wir wollen junge Medizinstudenten in den Schwarzwald mitnehmen, um ihnen zu zeigen, dass man auch dort gut leben kann“, schilderte sie und schimpfte über die „göttergleiche“ Arztsitzverteilung des kassenärztlichen Verbands.

Engagement der alten Leute

Den Zuwachs der älteren Generation sieht Gurr-Hirsch nicht nur negativ. Für die Bürgerbeteiligung auf dem Land sei sie mit ihrem herausragenden Engagement sehr wichtig, betonte sie. Erfreulich sei, dass die vielen Hochschulen auf dem Lande die jungen Leute in diesem Raum halten würden.

„Viele Jüngere kehren zurück und bekommen hier Kinder“, hat auch Ute Zoll für Vellberg festgestellt. An der Hochschule für Forstwirtschaft Rottenburg boome der Studiengang Nachhaltiges Regionalmanagement, ergänzte Professorin Dr. Heidi Elisabeth Megerle, die dort Angewandte Geografie und Planung lehrt. Entscheidend sei aber die Infrastruktur. Nur wenn die stimme, blieben die Menschen und die Jungen kehrten zurück.

Schlechte Straßen, Schließung von Gaststätten und Abhängigkeit von öffentlichen Bussen, das waren die Themen der Bürger in der Diskussion. „Wenn die Schulen schließen, fällt auch gleich die Buslinie weg“, fürchtete Bernhard Drixler. Gurr-Hirsch möchte deshalb die Innenentwicklung von Dörfern forcieren, kritisierte aber den Denkmalschutz, der eine Sanierung alter Gebäude oft unmöglich mache. Dass es keine Pauschallösungen gibt, betonte Megerle. Baden-Württemberg habe Gebiete mit Weltmarktführern, aber auch Schrumpfregionen. Als mögliche Chance für den ländlichen Raum sieht sie die extreme Wohnungsnot und den Verkehrskollaps in den Städten. Der Blick von außen bringe oft neue Ideen, merkte sie an und bot Folgendes an: „Unsere Studenten analysieren regelmäßig für Gemeinden deren Stärken und Schwächen. Sie brauchen sich nur zu melden“, sagte sie.

Gräßle: „Offener denken“

Die CDU-Europaabgeordnete und Vorsitzende des EU-Haushaltskontrollausschusses, Dr. Inge Gräßle, verwies auf die deutlich höhere Lebenserwartung der Menschen auf dem Land. „Das ist doch großartig!“, meinte sie und forderte auf, weniger aus der Defensive heraus zu diskutieren und offener zu denken. Die EU werde in der nächsten Förderperiode ab 2021 im Leader-Programm breitere Konzepte bevorzugen. Sie ermutigte dazu, sich wieder zu bewerben, und versprach weniger bürokratischen Aufwand. „Es ist ein tolles Programm, weil es von unten nach oben geht“, sagte sie zur Förderung von Bürgerideen.

Zur medizinischen Versorgung gab die EU-Politikerin zu bedenken, dass rumänische oder griechische Ärzte, die hier arbeiten, in den Heimatländern fehlen. „Davon sind dann die Ärmsten in diesen Ländern betroffen“, stellte sie klar.

In der Diskussion mit dem Publikum kamen weitere Themen, wie die fehlende Unterstützung Ehrenamtlicher durch hauptamtliche Experten, zur Sprache. Der Langenburger Bürgermeister Wolfgang Claas beklagte die Polizei- und die Notariatsreform des Landes als Entscheidungen gegen den ländlichen Raum. Insgesamt war die Veranstaltung mit etwa 50 Bürgern gut besucht. Es blieben kaum Stühle frei.

