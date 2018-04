Vereinsgeschichte Singen zwischen den Weltkriegen

Braunsbach / swp

Nach dem Ersten Weltkrieg wurden 1919 die Singstunden wieder aufgenommen, offenbar war das Bedürfnis danach sehr groß, man startete mit 46 aktiven und 65 passiven Sängern. 1920 wurde das Kriegerdenkmal vor dem Braunsbacher Schloss unter großer Beteiligung der Bevölkerung eingeweiht. 27 Männer aus dem Ort waren gefallen. Mit umflorten Fahnen und Liedern gestalteten der Gesangverein und der Militärverein die Feier mit.

1921 wurde das wahrscheinlich größte Fest gefeiert, das Braunsbach bis dahin erlebt hatte: Das 17. Hohenloher Gausängerfest in Verbindung mit dem 50-Jahr-Jubiläum des Liederkranzes wurde mit einem Festzug von 50 Vereinen durch den geschmückten Ort eröffnet. Beim Kinderfest waren sämtliche Kinder – christlich und jüdisch – aus allen umliegenden Orten eingeladen. Danach waren die Zeitungsartikel voll des Lobes, dass ein so kleiner Ort „ein derartig großes Fest mit gewaltigen Menschenmassen so schön durchführen konnte“.

Sängerlinde ist verschollen

Die Nachkriegsjahre waren hart. Es gab auch politische Unruhen. So wurde 1922 die Fastnachtsveranstaltung von „höherer Behörde aus verboten“. Auf einem Grundstück des Mitglieds Gotthilf Rapp wurde am Schaalberg eine Sängerlinde gepflanzt. Unter dem Baum wurde eine Flasche eingegraben, die „eine Urkunde mit den Unterschriften sämtlicher Vereinsangehörigen und etwas Geld der früheren und jetzigen Zeit“ enthielt. Der Standort des Baums sollte auch in das Grundbuch eingetragen werden und so für immer im Besitz des Vereins bleiben. Leider ist die Linde heute nicht mehr vorhanden, auch der genaue Platz, wo sie einmal war, ist unbekannt.

1923 kam die Inflationszeit. Das angesparte Vereinsvermögen zerrann zu nichts. Viele Einladungen mussten abgesagt werden, da man nicht die finanziellen Mittel hatte, irgendwohin zu fahren. Die Sänger gingen nur dort hin, wohin sie zu Fuß oder mit dem Fahrrad kommen konnten. Allgemein war es eine sehr arme Zeit. Die Wirtschaft lag darnieder, man spürte überall die schmerzlichen Auswirkungen des Versailler Vertrags nach dem Ersten Weltkrieg. Das Ruhrgebiet war damals unter französischer Besatzung, und die dortige Bevölkerung hatte schwer zu leiden. Man sammelte deshalb auch in Braunsbach Lebensmittel für sie.

Die Chorproben wurden in den Schulsaal verlegt, weil man die Kosten für Heizung und Licht im Vereinslokal nicht mehr aufbringen konnte. Trotzdem war die Stimmung und auch der Probenbesuch sehr gut, was man wohl dem neuen Vorstand und Dirigenten Lehrer Luppold zu verdanken hatte. Eine Weihnachtsfeier konnte wegen Geldmangels aber nicht stattfinden.

Kraftsportverein gegründet

1924 ist die Währungsreform erfolgt, aber sowohl der Verein als auch die meisten Mitglieder sind mittellos. Der einzige gemeinsame „Ausflug“ war eine Wanderung nach Jungholzhausen. 1925 wurde ein neuer Verein in Braunsbach gegründet, der „Kraftsportverein“, wie sich der heutige TSV anfangs nannte. Beim Gründungsfest trat auch der Gesangverein auf.

Zum Gausängerfest in Blaufelden 1926 fuhr man zum ersten Mal mit einem Lastkraftwagen. Der Verein fühlte sich beim Wettsingen allerdings vom Preisgericht ungerecht beurteilt, auch in der Gaststätte wurde man anscheinend schlecht behandelt. Aber nachdem man auf dem Rückweg in der Post in Langenburg eingekehrt war, kam man laut Chronik doch „in heiterer Stimmung abends 10 Uhr wohlbehalten“ in Braunsbach an.

1928 wurde die Fastnachtsunterhaltung gemeinsam mit dem Sportverein im Tanzsaal der „Sonne“ veranstaltet. Für die Musik sorgten drei Geigen, Klavier und Schlagzeug. Im Jahr darauf wurde zur Weihnachtsfeier eine Radioanlage eingerichtet und zum ersten Mal auf Radiomusik getanzt.

In den Jahren 1931 und 1932 war die allgemeine Notlage auch im Verein zu spüren. Der Mitgliedsbeitrag wurde halbiert auf jährlich eine Mark. Als einziges Fest besuchten die Sänger das 50-jährige Stiftungsfest des Arbeiterbildungsvereins in Verbindung mit dem Gausängerfest in Künzelsau.

1933 schließlich war ein Schicksalsjahr – im Großen wie im Kleinen. Nach Hitlers Machtübernahme wurden alle Gesangvereine verpflichtet, sich einem Sängerbund anzuschließen. Alle Vereine mussten ihre jüdischen, beziehungsweise „nicht arischen“ Mitglieder ausschließen. Das waren in Braunsbach Emil Schiller, Samuel Wollenberger, Samuel Stern und die Witwe Wertheimer. Im Protokoll heißt es lapidar „sind ausgetreten“. Ein anderes Ereignis überschattete das Dorfleben: Lehrer und Dirigent Bentz verunglückte tödlich, als er einen Schüler aus dem Hochwasser führenden Kocher retten wollte.

Vereinsführer eingesetzt

1934 erfolgten weitere Eingriffe der Politik in das Vereinsleben. Alles wurde nach dem „Führerprinzip“ ausgerichtet. Die neuen staatlichen Bestimmungen verlangten, dass es keinen „Vorstand“ mehr gibt, sondern einen „Vereinsführer“, der von der Kreisleitung der NSDAP bestätigt werden musste. Dieser Vereinsführer bestimmte Kassier, Schriftführer und Beiräte selbst. Zum 1. Mai wurde der Verein aufgefordert, auf dem Marktplatz zu singen, „um auch unser Opfer nationaler Arbeit für unsere Gemeinde zu leisten“, – so steht’s in der Vereinschronik. Bei einem Ernte- und Herbstdankfest wurde ein schön geschmückter und gefüllter Erntewagen mit Gesang verabschiedet, der nach Künzelsau zum Winterhilfswerk fuhr. Auf eine Weihnachtsfeier mit Gabenverlosung wurde in diesem Jahr verzichtet, denn der Gewinn hätte an das Winterhilfswerk abgeliefert werden müssen.

Die Theaterstücke, die bei den Weihnachtsfeiern gespielt wurden, mussten erst dem Oberamt Künzelsau zur Genehmigung vorgelegt werden. Mit Beginn des Zweiten Weltkriegs wurde die Vereinstätigkeit eingestellt.