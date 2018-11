Prävention Sexuelle Gewalt unter Jugendlichen

Verena Köger

Geiler Arsch!“, „Die bekommt doch nie einen Freund!“, „Du Schlampe“ – Sprüche, die Jugendliche im Alltag schon mal zu hören bekommen. Die einwöchige Ausstellung „Echt Krass“ in der Gemeinschaftsschule am Schulzentrum West in Hall setzt genau hier an und konfrontiert mit Grenzsituationen, denen junge Erwachsene ausgesetzt sein können. An fünf Stationen zum Anschauen, Anfassen und Anhören wird das Thema „Sexuelle Gewalt“ an und unter Jugendlichen aus verschiedenen Gesichtspunkten thematisiert (siehe Info). Ziel ist die Prävention, also aufzuklären und zu verhindern, dass es zu Missverständnissen oder gar Übergriffen kommt. Ausgedacht hat sich die Ausstellung das Petze-Institut in Kiel, das auf Gewaltprävention spezialisiert ist. Initiator ist der „Runde Tisch – Keine Gewalt gegen Frauen“. Der Verein hat mit Unterstützung städtischer und sozialer Einrichtungen wie Pro Familia, dem Jugendamt und der Diakonie sowie Ehrenamtlichen die Ausstellungswoche auf die Beine gestellt.

24 Haller Klassen, 621 Schüler und 31 Lehrer sowie Begleitpersonen besuchen in der vergangenen Woche die Schau. Eingeteilt in fünf Gruppen pro Klasse geht es los. Am Ende gilt es einen Bewertungsbogen auszufüllen.

Pfeifen, glotzen, sabbern

Zu den Besuchern zählen sechs Achtklässler der Gemeinschaftsschule, die offen über die Ausstellung, sexuelle Gewalt und ihre Erfahrungen damit sprechen. Michelle Kunz, Daniela Solowjow und Andjela Milutinovic (alle 14) mussten sich auf der Straße schon Anmachsprüche, Pfiffe und gaffende Blicke gefallen lassen – vor allem von Älteren. „Eklig“, „widerlich“ finden die Mädchen das. Und „unangenehm, vor allem, wenn andere das mitbekommen“. Wie die drei darauf reagieren? Einfach weiterlaufen. Anmachsprüche sind dumm. Die braucht keiner, sind sich die Schülerinnen einig.

Auch Kevin Michael Kranz (14) wurde schon einmal von einem älteren Mädchen mit „Hey, du Geiler“ angesprochen. Er sei dann gleich zu ihr hin und habe gefragt, was das soll. „Das war ihr dann peinlich und sie war ruhig“, erzählt Kevin. Tolle Reaktion, findet Regina Meißner. Sie ist seit 17 Jahren Schulsozialarbeiterin am Schulzentrum West. Im Einzelgespräch vertrauen sich ihr die Schüler an und stellen Fragen zu Liebe, Sexualität und Verhütung. Meißner begleitet viele Jugendliche während der Ausstellung. Ihr fällt auf, dass sich die Mädchen intensiv mit den Themen beschäftigen und die Aktionen mitmachen. Die Jungs seien zum Teil zurückhaltend, kaspern rum und verlassen den Raum frühzeitig.

Auch Lehrer sagen zu ihr, dass sie die Ausstellung „wirklich krass“ finden. Vergewaltigung, Mobbing, Beschimpfung – diese und viele weitere Themen werden behandelt. Für Meißner ist die Intensität genau angemessen: „Da ist nichts erfunden. Solche Dinge passieren wirklich. Der Parcours konfrontiert und unterstreicht die Relevanz des Themas.“ Die interaktiven Elemente wie Videos, Einspieler und Buttons zum Verschieben machen die Ausstellung jugendgerecht.

Zwischen Himmel und Hölle

Bei „Love and Hate“ ordnen die drei Mädchen verschiedene Situationen wie „Tom überredet Ulli zum Sex ohne Kondom“ Himmel und Hölle zu. Bewertung und die Einordnung in Kategorien ist Bestandteil aller Stationen. Kevin Michael heftet mit Nick Noël Baetens (14) und Christian Schilling (15) Anmachsprüche wie „Hast du Fieber? Du siehst so heiß aus“ zu den Rubriken „Geht gar nicht“, „Na ja“ oder „Supercool“. Einige Sprüche sind so absurd, dass die drei Jungs anfangen zu lachen.

Ein komisches, bedrängendes Gefühl bekommen die sechs bei den Stationen mit den vielen Augen, die sie anstarren, und den Händen, die nach ihnen greifen möchten. Alle sind überrascht, dass sexuelle Gewalt schon bei sexistischen Sprüchen anfangen kann. Und sie wussten auch nicht, dass es so viele Stellen gibt, an die sie sich wenden können. Positiv finden sie auch, dass die Ausstellung aufmunternde Worte spendet: „Lass dich nicht abstempeln“ ist vor allem den Mädchen noch in Erinnerung. Meißner schreibt sich den Satz auf. „Den wende ich in Zukunft auch an.“