Kommunalwahlen Selbstverständnis als „linkes Korrektiv“

Kupferzell / swp

„Darauf stoßen wir an, das ist ein Meilenstein in der Geschichte der Linken in Schwäbisch Hall“, freut sich Silvia Ofori. Zum ersten Mal stellt sich die Linke für den Kreistag auf und bringt gleich 24 Kandidaten ins Rennen, schreibt die Partei in einer Pressemitteilung. Damit könne die Linke wohl in wichtigen kommunalen Organen mitwirken, denn zur Gemeinderatswahl in Schwäbisch Hall trete sie mit einer offenen Liste (#LiLi) an.

Der Kreisverband der Linken hatte sich im Landhotel Günzburg in Eschental zur Wahlversammlung für die Kreistagswahl getroffen. Unter der Leitung von Alfons Kuhnhäuser stellten sich die Bewerber für die jeweiligen Listen vor und wurden von den Parteimitgliedern einstimmig gewählt. Für alle sieben Listen konnten Kandidaten gewonnen werden. Jede Liste wird von einer Frau angeführt. Mehr als 30 Prozent der Kandidaten sind unter 25 Jahre alt.

Alle Versammelten waren sich einig, dass in der Stadt- und Kreispolitik ein linkes Korrektiv spürbar fehlt. Die Linke will sich dafür einsetzen, dass sich in Hall nicht nur die Weltmarktführer feiern, sondern dass alle am Wohlstand teilhaben. Themenschwerpunkte sollen soziale Gerechtigkeit (zum Beispiel im ÖPNV, faire Löhne und bezahlbarer Wohnraum), Ökologie und gebührenfreie Kinderbetreuung sowie eine klare Position gegen rechte Stimmungsmacher sein. „Die Versammlung war ein wichtiger Motivationsschub und hinterließ zufriedene und optimistische Parteimitglieder, die sich auf einen interessanten Wahlkampf freuen“, heißt es.