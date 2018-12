Bläser Selbst auf der Hochsee geblasen

Wolpertshausen / Ute Schäfer

Eine Nadel in Gold mit Diamant. Diese Auszeichnung erhielt Karl Müller aus Wolpertshausen für seine besonderen und 50 Jahre währenden Verdienste um die Blasmusik. Das war beim Heimatfest in diesem Sommer. „Aber eigentlich spiele ich schon viel länger“, sagt Karl Müller. „Vor 50 Jahren wurde der Verein halt eingetragen und die offizielle Zählung begann.“ Deshalb hat der Musikverein in diesem Jahr auch „nur“ seinen 50. Geburtstag gefeiert, obwohl in Wolpertshausen schon viel länger geblasen wird.

An die letzten fast 70 Jahre davon erinnert sich Karl Müller. Mit 11 Jahren hat er mit der Musik begonnen. Von damals gibt es sogar ein Foto. In Müllers Fotoalbum mit all den Blasmusik-Bildern hat es fast einen Ehrenplatz. Es zeigt eine Handvoll gestandener Männer, sein Vater Karl war mit der Tuba dabei, und einen kleinen Buben mit Flügelhorn – der kleine Karl hatte das Instrument von seinem Onkel Willi übernommen und durfte bei den Großen mitblasen.

Dem Flügelhorn treu geblieben

Dem Flügelhorn, wenn auch nicht Onkel Willis altem Instrument, ist Müller all die Jahre treu geblieben. Seiner Liebe zur Blasmusik – sein Lieblingsstück ist die Polka „Böhmischer Traum“ – haben auch ein paar Jahre Pause in den 1980er-Jahren nichts anhaben können. Eigentlich wollte er damals ja ganz aufhören. Doch dann stand ein Ständchen bei einer Hochzeit an, Müller spielte mit und das Flügelhorn hatte ihn wieder gepackt.

Schon 25 Jahre zuvor hatte es einmal eine Pause gegeben. 1958 hatte sich die Bläsergruppe aufgelöst. Es ist Müller zu verdanken, dass die Instrumente damals nicht verloren gingen. Denn er war es, der sie einsammelte und auf seinem Dachboden hütete. Als sich acht Jahre später, 1966, wieder junge Leute zum Blasen zusammenfanden, war er dabei und gab er die Instrumente heraus. Er spielte selber mit und baute den Verein auf. Mit Erfolg. Zwei Jahre später, vor genau 50 Jahren, wurde der Musikverein Wolpertshausen offiziell gegründet und ins Vereinsregister eingetragen.

An die Musik und vor allem an das Vereinsleben hat Müller viele schöne Erinnerungen. An das Kreismusikfest 1977 mit über 1200 Bläsern in der Gemeinde, an die Einweihung der Autobahn, bei der der Verein mitten auf der Fahrbahn spielte, und an Reisen – der Verein trat auf Festivals und Feiern in Jugoslawien, in Spanien und in Deutschland sogar auf Helgoland auf. Auch hiervon gibt es ein tolles Bild: Als die gesamte Bläsertruppe samt Begleitungen vom Hochseeschiff ausgebootet wurde und auf einer kleinen Schaluppe auf die Insel übersetzte, gab es ein spontanes, vom Meereswogen umbrandetes Ständchen auf dem Wasser.

Legendär sind auch die „Werkstattfeste“ in der Müller‘schen Wagnerei. Die Werkstatt hatte der Großvater – auch ein Karl Müller, wie es an der Eingangstür noch heute zu lesen ist – im Untergeschoss des Wohnhauses an der Haller Straße eingerichtet. Alle fanden darin Platz „und auf den Maschinen stand das Essen“. Vor allem die Jugendlichen hätten kräftig gefeiert, erinnert sich Müller. Diese Reisen und gemeinsamen Feste schufen eine eingeschworene Gemeinschaft. „Das ist heute noch so“, berichtet Peter Kömmelt, derzeitiger Vorsitzender des Vereins. „Wir sind noch immer eine große Familie.“

Bei der Feuerwehr aktiv

Auch Müller engagierte sich im Verein, war zeitweise zweiter Vorsitzender. Dies war nicht Müllers einziges Engagement: Er sang im Gesangverein mit, war Kommandant der Wolpertshausener Feuerwehr. Er gründete auch die Altersabteilung und war bis vor ein paar Jahren deren Vorsitzender.

Zum Singen geht Karl Müller aber nicht mehr. Auch sein Platz im Musikverein in der Reihe der Flügelhörner bleibt leer. Eine Krankheit hindert ihn am Spielen. „Doch das Flügelhorn steht zu Hause noch an seinem Platz wie eh und je“, sagt Ehefrau Marlene, „man darf es nicht wegräumen.“

Info Der Musikverein Wolpertshausen gibt sein traditionelles Weihnachtskonzert am 22. Dezember um 19.30 Uhr in die evangelischen Kirche in Reinsberg.