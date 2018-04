Wahl Sechs Frauen wollen Waldfee werden

Mainhardt / SWP

In wenigen Tagen steht fest, wer zur sechsten Schwäbischen Waldfee gewählt wird und den Schwäbischen Wald ein Jahr lang als Markenbotschafterin auf verschiedenen Events repräsentieren darf.

Sechs Bewerberinnen aus den Kommunen Alfdorf, Großerlach, Murrhardt, Oppenweiler, Rudersberg und Welzheim gehen ins Rennen. Am Mittwoch, 11. April, wird die Jury, bestehend aus Landrat Dr. Richard Sigel (Rems-Murr-Kreis) und den 17 Bürgermeistern der Mitgliedskommunen in Berglen entscheiden, wer die neue Amtsinhaberin wird.

Am Wahlabend stellen sich die Anwärterinnen persönlich vor und können bei der Fragerunde mit der amtierenden Schwäbischen Waldfee Sara Zaiss (Berglen) ihr Wissen über die Freizeitregion beweisen. Öffentlich gekürt wird die sechste Schwäbische Waldfee am 21. Mai auf dem Mühlentag an der Heinlesmühle bei Alfdorf.

Die Waldfee-Kandidatinnen im Überblick:

Mariel Knödler (Alfdorf) studiert Lehramt Sekundarstufe I (Bachelor). Ihre Hobbys sind Handball bei der WSG Alfdorf/Lorch/Waldhausen, Fotografie, Joggen, Reisen und das Leben genießen.

Lisa Wieland (Großerlach) ist Angestellte im Produktmanagement für Microsoft Surface. Ihre Hobbys sind Reisen, Joggen, Ski fahren, Fitnesstraining, Aktivitäten mit der Familie und Freunden und Lesen.

Natascha Geratsch (Murrhardt) arbeitet als Ergotherapeutin. Ihre Hobbys sind Backen, Kochen und Joggen.

Lea Boss (Oppenweiler) ist Schornsteinfegergesellin. Zu ihren Hobbys zählen Klettern, Wandern, die Freiwillige Feuerwehr Oppenweiler und die Oldtimerfreunde Oppenweiler.

Sarah Schippert (Rudersberg) ist Bilanzbuchhalterin. Ihre Hobbys sind der Karnevalsverein „Carnevalsfreunde Württemberg“ in Rudersberg und Nordic Walking.