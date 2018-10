Vorfahrtfehler Schwerer Unfall bei Öhringen: sechs Verletzte

Öhringen / swp

Pick-Up-Fahrer kollidiert zwischen Öhringen und Friedrichsruhe mit einem Rettungswagen.

Sechs schwerverletzte Personen und ein Sachschaden in Höhe von rund 70.000 Euro sind die Bilanz eines schweren Verkehrsunfalls, der sich gestern ereignet hat. Am Donnerstag gegen 11.15 Uhr eilten die alarmierten Rettungskräfte zur Landesstraße zwischen Öhringen und Friedrichsruhe.

Laut Polizeibericht spielte sich das Geschehen so ab: Ein 79-jähriger Pick-up-Fahrer übersah, auf der Fahrt, von Weinsbach kommend in Richtung Untermaßholderbach, an einer Kreuzung einen von Öhringen kommenden, sich im Einsatz befindlichen Rettungswagen. Der Unfallverursacher, der in einem Anhänger drei Rinder transportierte, missachtete nach derzeitigem Ermittlungsstand die Vorfahrt des Rettungswagens. Im Kreuzungsbereich kollidierten die beiden Fahrzeuge. Danach schleuderte der Krankenwagen gegen einen Seat, welcher an der Kreuzung hielt. Sowohl die Besatzung des Rettungswagens als auch die zwei Insassen des Seats wurden bei dem Unfall verletzt und in umliegende Krankenhäuser eingeliefert. Der Pick-up-Fahrer musste von der Feuerwehr aus seinem Wagen befreit werden. Er verletzte sich bei dem Unfall schwer. Eines seiner transportierten Rinder floh während des Unfalls in Richtung Autobahn. Es konnte unter Mithilfe von mehreren ansässigen Bauern wieder eingefangen werden.