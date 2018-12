Fußgängerzone Schwatzbühlgasse weiterhin holprig

Schwäbisch Hall / Tobias Würth

Es holpert schon sehr“, sagt Christel Schulz, die gestern mit dem Rollator die Schwatzbühlgasse ent­lang­ruckelt. Die 80-Jährige erinnert sich, dass die Straße früher schon uneben war. „Das war mit Stöckelschuhen und Kinderwagen schwierig“, sagt sie.

Auch Hartmut Baumann, der häufig dort als Gast im Buongiorno Italia zu sehen ist, richtet seinen Blick nach unten. „Dort liegt kein Pflasterstein am richtigen Ort“, sagt der FWV-Fraktionschef im jüngsten Bau- und Planungsausschuss. Den Stadträten war die Sanierung so dringlich, dass sie vor einem Jahr bei den Haushaltsberatungen die 130 000 Euro für die Planungen der Verkehrsführung in diesem Quartier vom Jahr 2019 aufs Jahr 2018 vorzogen.

„Das ist eine Baustelle. Die Strecke ist in einem katastrophalen Zustand“, betont Oberbürgermeister Hermann-Josef Pelgrim. Allerdings hat das der Chef der Verwaltung bereits vor zehn Jahren getan (siehe Info). Es seien immerhin aufblasbare Schläuche in die Kanäle eingezogen worden, die dort aushärten. Somit sei die akute Gefahr von Rohrbrüchen gebannt.

Die Oberflächensanierung wurde bisher auch deshalb noch nicht angegangen, da keine alternative Route für Lieferwagen mit einer Höhe von mehr als zwei Metern gefunden wurde. Die passen nämlich nicht unter der Henkersbrücke durch. Sie nutzen die Schwatzbühlgasse, um aus der Stadt zu fahren.

„Man muss den Bürgern mal sagen, wann was passiert“, fordert Baumann. Baubürgermeister Peter Klink entgegnet: „Wenn Sie dafür Geld im nächsten Doppelhaushalt zur Verfügung stellen, sind wir dazu bereit.“

Doch wann tut sich dann wirklich was? Fachbereichsleiter Holger Göttler kann auf Nachfrage keine exakte Jahreszahl nennen. Denn die Innenstadt könne nur eine Baustelle auf einmal vertragen. Die Durchfahrt für Anwohner, Lieferverkehr und Rettungsdienste gelte es freizuhalten und die Bauausführung zu ermöglichen.

Wie ein Dominospiel

Der Tagesordnungspunkt „Vollständige Sanierung des Hafenmarkts“ wurde gestern kurzfristig von der Tagesordnung genommen, um ihn zunächst genauer vorzuplanen.

„Das ist wie ein Dominospiel: Was fällt zuerst um?“, sagt Göttler. Ein sehr großer Stein ist die Sanierung des Haalplatzes. „Die wird mit Sicherheit nicht 2019 begonnen“, sagt Göttler. Es gelte die Entwürfe auszuarbeiten und die Ausschreibungen für die Handwerkerleistungen bis zum Herbst zu erstellen. Allein 10 300 Quadratmeter umfasse der Haalplatz; 6700 Quadratmeter die zu bearbeitende Fläche auf dem Unterwöhrd.

Hält die Schwatzbühlgasse die Belastung der vielen Baufahrzeuge überhaupt aus? „Sie wird danach nicht besser aussehen“, sagt Göttler.

Der Nachfolger von Eberhard Neumann und Peter Klink auf dem Posten des Fachbereichsleiters Planen und Bauen hat eine positive Nachricht auf Lager: „Das Wettbewerbsgebiet für den Haalplatz erstreckt sich auch auf den Teil der Schwatzbühlgasse zwischen Südwestbank und Schulgasse. Diese Strecke wird auf jeden Fall im Zuge der Haalplatzsanierung erneuert.“ Das ist immerhin knapp die Hälfte der Gasse.

Die Bauverwaltung käme dem Planungsauftrag des Gemeinderats nach, betont Göttler. 13 Lastwagen und 75 Sprinter würden pro Tag in die Haalstraße einfahren und müssten gegebenenfalls durch die Schwatzbühlgasse ausfahren. Das ergab eine Stichprobenzählung. Daher werde nun der Plan verfolgt, die Salinenstraße unter der Henkersbrücke um 40 Zentimeter tiefer zu legen und an der Engstelle einspurig zu machen. Der Fußgängerweg unter der Brücke bliebe auf der jetzigen Höhe und könne damit die zukünftige Promenade am Kocher aus der Haalplatzkonzeption fortführen.

Das Problem: Direkt unter der Salinenstraße verläuft der Hauptabwasserkanal Halls. Er müsste verlegt werden. „Der Abwasserbetrieb entwickelt dazu gerade ein Konzept“, sagt Göttler. Die Planungen seien auch deshalb so schwierig, da sich die Verwaltung mit einem Besitzer einer Garage in der Salinenstraße einigen müsse. Wie ist diese zukünftig zu erreichen, wenn die Straße abgesenkt wird?

„Es kann sein, dass die Brückendurchfahrt so abgesenkt wird, dass Sprinter, nicht aber die Maxisprinter mit 3,05 Metern Höhe durchpassen“, sagt Göttler. Er hofft: „Vielleicht kann man dann Lieferanten dazu bewegen, bei den Autos von Groß auf Klein zu wechseln.“