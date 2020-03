Die große Fensterfront fällt schon von außen auf. Am Einlass hängt ein Vorhang aus Glasperlen. Im Inneren dominieren die Farben Schwarz, Weiß, Gold und Violett. „Bis auf den Boden haben wir alles neu gemacht“, sagt Orhan Aygün. Der Haller eröffnet am Samstag einen neuen Club im ehemaligen „Move“ (davor „Mausefalle“) in der Stuttgarter Straße in Hall. „Suite“ heißt er. „Die Einrichtung soll an ein Wohnzimmer erinnern“, erklärt der Geschäftsführer. Deshalb gebe es auch eine so große Fensterfront. „Sie soll ein Magnet sein und die Gäste können auch nach draußen schauen“, sagt der 47-Jährige.

Für 1150 Leute ist der rund 800 Quadratmeter große Club ausgerichtet. Der vierfache Familienvater betont: „Der Einlass ist erst ab 18 Jahren.“ Das „Suite“ ist in drei Bereiche aufgeteilt. Zum großen Raum zählen Tanzfläche, Podest, VIP-Lounge und Sitzmöglichkeiten. „Da wird alles Mögliche aufgelegt, zum Beispiel Reggaeton, Rap und R ’n’ B.“ Im Raucherbereich werde das ältere Publikum mit Musik aus den 80ern und 90ern bedient. Es gibt auch eine Shisha-Lounge. „Dafür fehlt aber noch die Genehmigung“, so Aygün. Das Dach der Lounge lasse sich einfahren, sodass man im Sommer draußen sitzen kann.

Steakhaus im Erdgeschoss

Aygün ist die Abwechslung der DJs und Musikrichtungen wichtig. Geplant sind auch Liveacts und Animation, zum Beispiel durch Tänzerinnen. Die Bookings seien für ihn noch Neuland, aber in der Gastronomie kenne er sich aus. Der gelernte Reiseverkehrskaufmann sei unter anderem am Aufbau von Hotels, Restaurants und Pubs beteiligt gewesen, so auch beim Familienhotel in der Türkei, das sein Bruder leitet.

Eigentlich wollte Aygün gar kein Clubbetreiber werden. „Ich bin da so reingestolpert“, sagt er. Ursprünglich war nur geplant, die Räume im Erdgeschoss unter dem Club anzumieten. Der 47-Jährige möchte in dem ehemaligen Geschäft eines Motorradhändlers ein Steakhaus mit Brunch, Mittagsbuffet und Vinothek einrichten. „Die Eigentümer wollten aber auch den Club verpachten“, erzählt Aygün. Das Gebäude gehört einer Immobilienagentur aus Augsburg.

Am 1. März 2019 war die Schlüsselübergabe an Orhan Aygün. Der Umbau hat ein Jahr gedauert. „Wir haben alles selbst gemacht“, sagt der Geschäftsführer und deutet auf die weiße 3D-Wand, die fünfmal gestrichen werden musste. „Das vergangene Jahr war extrem. Wir waren jeden Tag hier, auch an den Feiertagen.“

Suite soll auch unter der Woche als Shisha-Bar und Bistro geöffnet sein

Vor zwei Wochen gab es eine Party für Freunde und Familie. Darunter waren auch Fußballer des SV Gailenkirchen, denn Aygün ist Trainer der Aktiven. „Alle waren begeistert. Wir haben aber gemerkt, dass wir mehr Sitzgelegenheiten in der Lounge brauchen und allgemein mehr Personal einteilen müssen“, resümiert der Chef des Hauses.

Das „Suite“ soll auch unter der Woche ab 17 Uhr geöffnet werden, allerdings dient es dann nur als Shisha-Bar und Bistro. Die Tanzfläche wird dann abgesperrt. Jeweils freitags um 22 Uhr geht dann der Clubbetrieb los. Da die Gäste die Location auch bei Tageslicht sehen, hat Aygün besonderen Wert auf die Details gelegt. Davon können sich die Partygäste bei der Eröffnung am Samstag ab 22.30 Uhr selbst ein Bild machen.