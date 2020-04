Im Juli 2020 sollte das neue Open-Air „Sounds of Hall“ in Schwäbisch Hall Premiere feiern - und dabei neben Dieter Thomas Kuhn auch mit Superstar Mark Forster auftrumpfen. Wie alle anderen deutschen Festivals kann aber auch dieses Ereignis nicht stattfinden - da aufgrund der Corona-Verordnung in Deutschland alle Großveranstaltungen bis zum 31. August untersagt sind.

„Trotz allem möchten wir positiv in die Zukunft schauen und somit unsere Konzerte nicht absagen sondern lediglich verschieben“ schreibt der Veranstalter in einer Pressemitteilung. Somit findet das Konzert von Mark Forster, das ursprünglich am 11. Juli 2020 hätte steigen sollen, nun am Samstag, 17. Juli 2021, statt. Für das Konzert von Dieter Thomas Kuhn & Band - ursprünglich auf den 10. Juli 2020 terminiert - wird noch nach einem Ersatztermin gesucht. Bereits gekaufte Tickets behalten ihre Gültigkeit. Einlass und Beginn bleiben dieselben wie auf den Tickets.

„Wir freuen uns schon jetzt, auf eine unvergessliche erste Ausgabe des Sounds of Hall, tolle Künstler

und noch schönere Konzerte, dank längerer Vorfreude“, so der Veranstalter.