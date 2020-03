Weil in Schwäbisch Hall mehrere bestätigte Corona-Fälle aufgetreten sind und deshalb mehrere Veranstaltungen abgesagt werden, reagiert auch die Kantine 26. Wie das Management bekannt gegeben hat, bleibt der Club bis Ende März geschlossen, alle bis dahin geplanten Partys sind abgesagt. „Es war eine schwierige Entscheidung, die über die letzten Tage gereift ist“, heißt es in der Mitteilung an die Clubgänger. „Wir, die Kantine, können unseren Mitarbeitern und Gästen diese Situation nicht guten Gewissens zumuten und so tun als gehe uns das nichts an.“

Denn um das Risiko einer weiteren Corona-Ausbreitung einzudämmen, empfehlen das Robert-Koch-Institut und die baden-württembergische Landesregierung, große Menschenansammlungen in geschlossenen Räumen zu vermeiden - was im Grunde das normale Geschäft von Discotheken wie der Kantine 26 ist. „Manche werden sagen, dass doch unsere Gäste eher weniger ernsthafte Probleme mit dem Virus haben“, heißt es in der Mitteilung weiter, „doch jeder hat Eltern und Großeltern, die dankbar sind, wenn sie so gut wie möglich vor einer Infektion geschützt werden.“

Die Entscheidung hat das Kantine-Managementteam ohne die Absprache mit den Behörden im Kreis getroffen, will aber mit ihnen Kontakt aufnehmen - um gemeinsam festzulegen, wie der Club ab April mit der Situation umgehen soll.