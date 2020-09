Deutsch lernen in Hall ist die Kernbotschaft, die durch den Film verbunden mit dem Goethe-Institut kommuniziert werden soll, heißt es im Konzept.

Mehrere Tage ist eine circa achtköpfigeder Firma Picsters aus Berlin in Schwäbisch Hall und Umgebung unterwegs. Für den rund eine Minute langen, der über soziale Medien verbreitet werden soll, hat das Team an drei Tagen von circa 7 bis 22 Uhr gedreht, erklärt der Picsters-Mitbegründer David Kettner. Und zwar unter anderem in Wackershofen, im Neubau-Saal, in der Gelbinger Gasse, am Starkholzbacher See und bei den Unicorns.