Die Frauen, die sich für den Laden engagieren, sind immer schon starke Persönlichkeiten gewesen. Das hat mich beeindruckt.“ Das Kompliment ist zwei Jahre alt und stammt von Edgar Blinzinger, dem ehemaligen Fachbereichsleiter Jugend, Schule und Soziales. Damals hat die Allgemeinnützige Verkaufsstelle, der „älteste Secondhandshop Halls“, wie Blinzinger ihn nennt, 70-jähriges Bestehen gefeiert.

Zwei Jahre später, nach den Hürden, die die Corona-Pandemie vielen bereitet hat, stehen die „starken Persönlichkeiten“ vor einem Problem: Ihnen fehlen Mitstreiter. Die Zahl der Helfer war schon vor Corona knapp, jetzt sind noch drei weggefallen. „Wir müssen zu fünft im Laden sein“, sagt die Vorsitzende Doris Blanck, „die Schichten zu besetzen, wird immer schwieriger.“

Früh- und Spätschicht

Denn mittwochs ist die Allgemeinnützige Verkaufsstelle geöffnet, von 9 bis 17 Uhr. Die Ehrenamtlichen arbeiten in einer Früh- und einer Spätschicht. Alle zwei Wochen ist Warenannahme, die von drei Ehrenamtlichen erledigt werden können sollte. Kunden geben an diesen Tagen (höchstens fünf) Kleidungsstücke ab und legen mit den Mitarbeitern einen Preis fest. Die Kleidung wird auf Kommission verkauft. 60 Prozent bekommt der Kunde, der Rest wird an die Stadt für gemeinnützige Zwecke gespendet.

An diesem sommerlich warmen Mittwoch sitzt Doris Blanck an der Warenannahme. Eine Kundin holt eine schwarze Hose aus der Tasche. „Zu klein“, bedauert sie, „dabei steht Größe 40 drin.“ Doris Blanck schaut sich das Schildchen an und weiß: „Das ist eine italienische Hose. Unsere deutsche Entsprechung ist Größe 34.“ Es wird gelacht, geplaudert über dies und das. „Das Zusammensein mit den Kunden macht mir am meisten Spaß“, sagt Doris Blanck, die seit rund zehn Jahren in der Allgemeinnützigen Verkaufsstelle mitarbeitet. Einst war sie selbst Kundin und wollte einen gut erhaltenen Wintermantel in Kommission geben. Schnell wurde sie Teil des Teams. Immer wieder grüßt sie Kunden, die den Laden betreten. Man kennt sich hier.

Rosi Wilhelm übernimmt gerne den Part des Einsortierens. Aus einem Wäschekorb holt sie Stück für Stück heraus, hängt jedes auf die neuen, lilafarbenen Kleiderbügel und bringt sie an einem der vielen Kleiderständer unter. „Es gefällt mir, weil es abwechslungsreich ist. Und weil man alle möglichen Leute kennenlernt."

„Dein Kaffee steht bereit“, sagt eine Mitarbeiterin zu Ellen Bässler. Und dann plaudern sie zwischen dem Wegsortieren über Urlaub und Radfahren. Die Frau an der Kasse mag es, dass sie hier leicht mit den Menschen ins Gespräch kommt und weiterhelfen kann. Zum Beispiel wenn jemand eine Lederjacke sucht, die er hinterher bemalen will. Interessant wird es auch, wenn Kunden etwas für das Theaterspielen suchen. Oder für eine Mottoparty.

Kleidung haben die Mitarbeiterinnen jede Menge, wenn nur mehr Platz vorhanden wäre. Wenn sie einen oder besser zwei Wünsche frei hätten, dann wären das weitere Helfer und ein größeres Ladenlokal.