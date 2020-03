Wie die Polizei mitteilt, brach am Sonntag gegen 3.20 Uhr in einem Doppelhaus in der Egelgasse in Eltershofen ein Dachstuhlbrand aus. Die Feuerwachen Schwäbisch Hall Ost und West mit insgesamt 68 Kräften und 12 Fahrzeugen brachten das Feuer nach eineinhalb Stunden unter Kontrolle. Alle neun Bewohner brachten sich rechtzeitig in Sicherheit und wurden nicht verletzt.

Der Sachschaden am Gebäude dürfte sich ersten Schätzungen zufolge auf ca. 100.000 bis 150.000 Euro belaufen. Durch den Brand und die anschließenden Löscharbeiten wurden beide Haushälften komplett unbewohnbar. Die Brandursache ist derzeit noch unbekannt. Ermittlungen wegen des Verdachts der fahrlässigen Brandstiftung wurden aufgenommen.