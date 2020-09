Allerhand Verbiegungen vollziehen dieim neuen Outdoor-Aktivpark in den Ackeranlagen. Ähnliche Verrenkungen müssen zurzeit auch die Organisatoren des Haller Dreikönigslaufes in ihren Gedanken für eine mögliche Umsetzung der beliebten Laufveranstaltung unternehmen. Die aktuelle Verordnungslage in Sachensteht einer Wiederholung in der normalen Form des Dreikönigslaufs derzeit nach wie vor im Weg, teilt dasmit. Die Anmeldephase kann deshalb nicht wie ursprünglich geplant Mitte September gestartet werden. Da vergangene Woche keine Lockerungen in Aussicht gestellt wurden und es den Organisatoren fernliegt, die mögliche Verbreitung des Virus durch den Lauf zu begünstigen, ist es fraglich, ob deram 6. Januar 2021 oder möglicherweise erst 2022 stattfinden kann.