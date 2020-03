Ein Leser des Haller Tagblatts hatte sich vor Kurzen an die Redaktion gewandt. Er werde als Patient im Diak stationär behandelt und habe erfahren, dass die Küche des Klinikums nicht mehr bewirtschaftet sei. Die Speisen, so hätten ihm Beschäftigte des Hauses mitgeteilt, würden in Form von Fertiggerichten aus Frankfurt geliefert.

Die Auskunft habe er als Begründung dafür erhalten, dass seine Änderungswünsche für ein bestelltes Menü nicht umgesetzt werden konnten. Die HT-Redaktion hat nachgefragt, was es mit dieser Information auf sich hat und wie die Essensversorgung im Krankenhaus organisiert wird.

„Selbstverständlich ist unsere Küche vollumfänglich in Betrieb“, sagt Manuela Giesel, Leiterin der Diak-Öffentlichkeitsarbeit. 27 Personen seien dort und in der Cafeteria beschäftigt, darunter vier Köche und drei Diätassistentinnen. Im Zuge des vor einem Jahr eröffneten Neubaus sei bereits Mitte 2018 auf ein neues System umgestellt worden, das den Vorschriften der HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points – zu Deutsch: Gefahrenanalyse und kritische Kontrollpunkte) entspreche: „Dies sind wichtige Qualitätsindikatoren für die sichere Herstellung, Zubereitung und für den grundsätzlichen Umgang mit Lebensmitteln.“

Regionale Zulieferer beteiligt

Für den stationären Bereich sei eine sogenannte „Cook & Chill“-Küche eingerichtet worden. Das Essen der Patienten werde kalt portioniert und in besonderen Regeneriergeräten auf den Stationen erhitzt. Dies sei erforderlich, um die in der Qualitätssicherung HACCP vorgeschriebene Kerntemperatur von 70 Grad Celsius einhalten zu können. Ein weiterer Vorteil: „Die Mittagessen können gezielt erhitzt und Salate sowie Desserts nebenan gekühlt werden.“

Die Produkte für das Verfahren würden zwei Mal pro Woche vorwiegend aus dem Raum Frankfurt und aus dem Allgäu angeliefert. „Das ist eine übliche und keine zu große Entfernung“, betont Giesel. Es handle sich dabei nicht um klassische Fertiggerichte, sondern um Nahrungsmittel in einer bestimmten Verarbeitungsstufe: „Damit erhalten wir ein breiteres Speiseangebot für Suppen, für Komponenten der Hauptgerichte und der Nachspeisen in der erforderlich hohen Qualität.“ Auch regionale Zulieferer seien an der Versorgung beteiligt, darunter die Bäuerliche Erzeugergemeinschaft Schwäbisch Hall.

Die Zahlen der benötigten Portionen richteten sich nach der wechselnden Patientenbelegung und schwankten aus diesem Grund stark: „Diese Anforderungen können momentan von keinem regionalen Zulieferer komplett bedient werden.“ Den ärztlichen Verordnungen entsprechende Essenswünsche seitens der Patienten würden bei rechtzeitiger Anmeldung für den Folgetag berücksichtigt. In der Diak-Küche erfolge die Zubereitung sowie Tablettierung von Frühstück, Abendessen, Diäten sowie anderen Sonderkostformen und verschiedenen Komponenten des Mittagessens. Dort werde auch für die Mitarbeiter gekocht. Außerdem dienten die Räume der Lagerung aller Lebensmittel.

In den 23 Kliniken und Instituten des Diaks stehen mittlerweile 492 Planbetten zur Verfügung. Ebenso viele stationäre Patienten müssen dreimal täglich mit Mahlzeiten versorgt werden können. Dazu kommen rund 2340 Mitarbeitende, die Kräfte der Ambulanten Dienste mitgerechnet. Auch hier wechseln die Zahlen derjenigen, die tatsächlich in der Diak-Kantine essen, so Manuela Giesel weiter.

Die Herausforderung sei, trotz dieser unvorhersehbaren Faktoren, immer ausreichend Nahrungsmittel vorrätig zu halten. Eines der Lieblingsgerichte der Diak-Mitarbeiter ist ein urschwäbisches: „Wenn Linsen mit Spätzle auf dem Speiseplan stehen, wissen unsere Köche, dass sie gleich etwas größere Mengen vorbereiten müssen.“