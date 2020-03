Um die Ausbreitung des Coronavirus zu verlangsamen, werden derzeit Veranstaltungen abgesagt. So wird die Jahreshauptversammlung der Feuerwehr Hall, die für Freitag geplant war, verschoben. Erster Bürgermeister Peter Klink, der für die Feuerwehr zuständig ist, begründet: „Es handelt sich bei der Verschiebung um eine reine Präventionsmaßnahme. Die Einsatzbereitschaft der Feuerwehr hat für uns höchste Priorität.“

Es werden auch einige Flohmärkte, alle Konzerte der Kulturabteilung des Würth-Konzerns sowie die der Lehrerfortbildung Comburg in diesem Monat abgesagt. Als Vorsichtsmaßnahme haben die Sportfreunde die Landesligaspiele gegen den FV Löchgau (14. März) und den TSV Crailsheim (21. März) abgesetzt. Zudem fallen alle Proben und Aufführungen des Kinderchors, der Großen Kurrende, der Jugendkantorei, der Kantorei am Vormittag und des Ensembles für Liturgie und Gottesdienst ab sofort vorerst bis zum 19. April aus. Das teilt Kantor Kurt Enßle mit. Auch die geplanten Termine für das Singen im Gottesdienst entfallen für diese Gruppen im genannten Zeitraum. Die „Stunde der Kirchenmusik“ am Samstag, 14. März, 18 Uhr, wird stattfinden, da die Kirche groß genug sei, um die Besucher entsprechend weiträumig zu platzieren. Die Emporen werden geöffnet sein.

Saisonauftakt bleibt

Es finden einige Termine weiterhin statt, wie die Saisoneröffnung des Freilandmuseums am Sonntag ab 11 Uhr mit einem Handwerkertag, das Jazz-Art-Festival in Hall und die Anmeldung der Schüler im ansonsten für den Unterricht gesperrten Schulzentrum West.

„Bislang wurde von der Stadtverwaltung lediglich die für Freitag geplante Jahreshauptversammlung der freiwilligen Feuerwehr als präventive Maßnahme verschoben, um die Einsatzbereitschaft der Feuerwehr nicht zu gefährden“, teilt Patrick Domberg, aus der Abteilung Zentrale Steuerung der Stadt Hall, mit. Zunächst beziehe sich die Empfehlung des Bundes zur Absage von Veranstaltungen nur auf Großveranstaltungen mit mehr als 1000 Besuchern. „Neue Erkenntnisse können aber natürlich neue Entscheidungen notwendig machen. Über mögliche Veranstaltungsabsagen wird die Verwaltung zeitnah informieren“, schreibt Domberg auf Nachfrage.