Die Anordnung des baden-württembergischen Kultusministeriums vom Freitag, zur Vorbeugung gegen das Coronavirus Rückkehrer aus Corona-Risikogebieten für 14 Tage von Schulen und Kindertageseinrichtungen auszuschließen, findet in Schwäbisch Hall Gehör. Die Stadtverwaltung fordert deshalb in einer Mitteilung alle Eltern, die sich mit ihren Kindern innerhalb der vergangenen 14 Tage in einem Risikogebiet aufgehalten haben, dazu auf, ihr Kind für 14 Tage nicht in die Schule oder Kita zu bringen und die entsprechende Einrichtung darüber zu informieren. Die Betroffenen sollen zu Hause bleiben und in dieser Zeit unnötige Kontakte vermeiden. Die 14 Tage sind aufgrund der Inkubationszeit jeweils ab dem Zeitpunkt der Rückkehr zu zählen. Die Regelung gilt auch für Mitarbeiter der Einrichtungen. Mit dieser Präventivmaßnahme sollen Infektionsketten frühzeitig unterbrochen werden.

Am Donnerstag wurde auch die autonome Provinz Bozen – Südtirol vom Robert Koch-Institut in die Liste der Risikogebiete aufgenommen. Damit sind zum Beispiel auch Familien betroffen, die sich in den Faschingsferien dort im Urlaub aufgehalten haben.