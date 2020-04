Erst hü, dann hott. Bund und Land haben sich beim ab Montag geltenden verpflichtenden Tragen von Schutzmasken beim Einkaufen und Fahren in Bussen und Bahnen schwer getan. Das gilt für Menschen ab sechs Jahren. Dabei sind die Bürger dazu mehr als bereit, wie eine nicht repräsentative Umfrage am Samstag zeigt. Schon da tragen geschätzt die Hälfte der Einkäufer auf dem Wochenmarkt Schutzmasken. Viele davon sind selbstgenäht, andere einfacher Natur und wieder andere erfüllen den FFP2-Standard.

Mit gutem Beispiel voran

„Auch wenn die letzte Wissenschaftlichkeit fehlt: Schaden kann es nicht“, meint der Mediziner Dr. Walter Müller aus Hall, der mit gutem Beispiel voran geht. Auch sein ehemaliger Abgeordnetenkollege Dr. Walter Döring steht mit Maske in einer Schlange mit gebührendem Abstand zu den anderen Wartenden am Marktstand auf dem Haalplatz. „Die Abstände lassen sich hier gut einhalten. Das ist für die Kunden besser. Wegen der geänderten Standorte muss man sich zwar neu orientieren, aber das ist zu schaffen“, sagte er. Als überfällig wertet Volker Häffner aus Sulzdorf die Maskenpflicht. Als Brillenträger weiß er, wie es geht: Die Brille etwas vorziehen, damit der Dampf die Gläser nicht beschlagen lässt.

Die Geschäfte und Dienstleister bereiten sich auf die neue Situation vor. Bei der Deutschen Post beispielsweise regelt ein Sicherheitsmann den Zugang. Durch den Eingang geht es nur hinein, hinaus kommt man durch den Mitteltrakt des Hauses der Bildung. Auch einige Bau- und Supermärkte setzen auf die Hilfe von Security-Kräften. Woanders wird der Zugang über die Einkaufswagen geregelt. Kleine Geschäfte lassen nur eine bestimmte Anzahl Personen in den Verkaufsraum.

Kaufland mit seinen Filialen in Hessental und in der Stadtheide hat seine Mitarbeiter mit einem Mundschutz ausgestattet. „Kunden, die keinen Mundschutz tragen, weisen wir freundlich auf die Verordnung hin und bitten sie um Verständnis, dass das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung verpflichtend für den Aufenthalt in Einzelhandelsgeschäften ist. Wir arbeiten mit Hochdruck daran, dem Bedarf der Verbraucher an Schutzmasken nachzukommen. Wir prüfen verschiedene Bezugsquellen. Sobald wir Masken in entsprechender Qualität und Menge anbieten können, werden diese umgehend in unseren Filialen erhältlich sein“, antwortet Anna Münzing von der Kaufland-Unternehmenskommunikation auf unsere Anfrage. Schon jetzt steige die Zahl der Kunden, die beim Einkaufen Mund und Nase bedecken. Das Kaufverhalten habe sich „mittlerweile normalisiert“.

Die Filialen würden täglich beliefert, sodass die Warenversorgung sichergestellt sei. Bis auf Weiteres würden aber an den Frischetheken keine Mehrwegbehältnisse der Kunden befüllt. Für die Haller Filialen gebe es aktuell noch keine behördlich angeordnete Einlassbegrenzung. „Unsere Kunden können uns jedoch aktiv unterstützen, indem sie unsere gesamte Länge der Öffnungszeiten von 7 bis 22 Uhr nutzen und insbesondere gerne montags, dienstags und mittwochs einkaufen“, lautet der Ratschlag.

Keine Busfahrer erkrankt

„Toi.toi, toi. Bis jetzt nicht“, antwortet Ingrid Kühnel auf die Frage, ob auch Busfahrer an Corona erkrankt seien. Für die gelte das Tragen der Mund-Nasen-Bedeckung übrigens nicht. Die Geschäftsführerin des Kreisverkehrs hätte sich die Anordnung zum Tragen einer Schutzmaske früher gewünscht. Damit sinke die Gefahr der Weiterverbreitung des Virus. Die Krise habe die Busunternehmen schwer getroffen, die Einnahmen seien um bis zu 90 Prozent zurückgegangen. Einige Fahrgäste kauften keine Tickets und nutzten die Situation aus. Die meisten jedoch seien ehrlich. Wie kritisch die Situation tatsächlich sei, zeige sich wegen des Abrechnungsrhythmus Ende Mai.