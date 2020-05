Singen für die Gesundheit und Aufstehen für unsere Grundrechte“ – nachdem am Wochenende zuvor der Verein „Mehr Demokratie“ auf dem Haller Marktplatz demonstriert hat, versammelt sich am vergangenen Samstag wieder eine Gruppe, die mit Musik, Tanz und Texten die Corona-Beschränkungen ankreidet. Sammlungsleiterin ist Heike Nübel aus Michelfeld. Sie betreut seit einigen Jahren Singkreise und ist Initiatorin des Festivals der Natur in Forchtenberg. Nübels Intention: „Ich möchte die Menschen zu einem freudigen und hoffnungsvollen Miteinander auffordern. Es gibt momentan keine menschliche Begegnungen. Das vermisse ich.“

Rund 70 Zuhörer auf der Treppe

Sie sehe sich durch die Corona-Verordnung in ihrer Freiheit eingeschränkt. „Ich selbst bin aber keine politische Aktivistin“, betont Nübel. Für einen Redebeitrag hat sie deshalb Martina Moser ins Boot geholt. Die 52-Jährige trat 2019 bei der Bürgermeisterwahl in Rosengarten an. Bei der Demo wettert sie gegen die Maskenpflicht: „Wir brauchen keine Pflichtverhüllung, wir brauchen Eigenverantwortung!“ Jeder solle selbst entscheiden, wann er eine Maske aufsetzen möchte. Sie plädiert für einen „gesunder Abstand“ zueinander.

Zum anderen spricht die juristische Betreuerin die Impfpflicht gegen das Coronavirus an, die momentan diskutiert wird: „Das ist eine individuelle Entscheidung, die wir gleichwohl mit unserem Arzt und uns selbst treffen können. Nicht die Politiker". Dafür bekommt sie von den rund 70 Zuhörern, die auf der Großen Treppe sitzen, oder am Rand der abgesperrten Fläche stehen, Applaus. Bei den Liedern, wie „Die Gedanken sind frei", stehen viele auf, klatschen und tanzen.

Passanten, die am Samstag über den Marktplatz laufen, schauen zum Teil irritiert oder gleichgültig. Andere lachen und filmen mit dem Smartphone. Einer bleibt kurz stehen. Was er von der Versammlung hält? „Ich finde es interessant“, sagt er und geht weiter. Eine Umfrage zeigt: Der Großteil auf der Treppe ist gezielt zur Versammlung gekommen, so auch Yvonne Lüke. „Viele Menschen haben ihren gesunden Menschenverstand gegen Angst eingetauscht“, sagt die 56-Jährige. „Angst lähmt das Denken und das Immunsystem“, so Moser in ihrer Rede.

Nübel hat die eineinhalbstündige Versammlung beim Haller Ordnungsamt für maximal 20 Personen angemeldet. Das bestätigt Annette Wagenländer, Fachbereichsleiterin Bürgerdienst und Ordnung der Stadt Hall. „Während des Singens müssen fünf Meter Abstand gehalten werden. Mundschutzpflicht haben wir nicht verfügt“, nennt sie die Auflagen, die auch eingehalten wurden. Das Ordnungsamt sowie die Polizei waren vor Ort.

Laut OB Hermann-Josef Pelgrim fällt die Anwesenheit der 70 weiteren Personen in die Kategorie „Spontandemonstration“. Sie solidarisierten sich mit den anderen. So lange keine Gefährdung ausgehe, schreite das Ordnungsamt nicht ein.