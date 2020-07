Aus Starkholzbach wurde dem Ortschaftsrat von Bibersfeld berichtet, dass innerhalb von 14 Tagen an zehn Abenden Partys am Starkholzbacher See stattfanden, teilweise bis drei Uhr morgens. Zur Zeit sei die Situation dort „um Welten schlimmer“ als in den vergangenen Jahren, schreibt die Ortsvorsteherin Ute Fritz. Es wurde beobachtet, dass Autos bis auf den Damm fuhren. Das neu errichtete Geländer am Steg werde als Sprungturm missbraucht. Betrunkene säßen morgens noch im Straßengraben.

Die Besucher kämen auch aus dem Heilbronner oder Stuttgarter Raum an den See. Die Parksituation sei „unbeschreiblich“. Das Fahren mit landwirtschaftlichen Fahrzeugen sei unmöglich.

DLRG lehnt es unter diesen Umständen ab, weiter am Wochenende ehrenamtlich Wachdienst zu machen, zumal die Mitarbeiter von Besuchern gebeten werden, ordnungsrechtlich einzugreifen. Dazu sehen sie sich aber nicht in der Lage. Eine verantwortungsvolle Badeaufsicht sei unter diesen Voraussetzungen nicht möglich. Zudem wurde das Wachhäuschen der DLRG schon dreimal aufgebrochen.

Halteverbot und Kontrollen am Starki

Die Haller Stadtverwaltung hat bekannt gegeben: Die Stadt möchte das Badevergnügen dort gerne weiterhin ermöglichen, doch das hänge auch vom Verhalten und Verantwortungsbewusstsein der Besucher ab. Zwischen einzelnen Besuchergruppen muss ein Mindestabstand von 1,5 Metern bestehen, maximal 20 Menschen dürfen in einer Gruppe beisammen sein.