Nur den Hauptweg pflastern, die anderen wie in den Ackeranlagen wassergebunden errichten: Das sieht die Haller Stadtverwaltung als Möglichkeit, um die Kosten für die Unterwöhrd-Gestaltung zu drücken. Der Gemeinderat hatte zwar im Herbst 2020 der Entwurfsplanung zugestimmt – allerdings der Verwaltung die Hausaufgabe mitgegeben, Einsparpotenzial zu finden. Dieses bezifferte Baubürgermeister Peter Klink vergangene Woche mit 200.000 Euro. Ursprünglich rechnete die Verwaltung mit Gesamtkosten von 2,4 Millionen Euro, wovon das Land 800.000 Euro zuschießt. Geplant sind barrierefreie Wege, Pflaster, Beleuchtungskonzept, Erlebbarmachung der Uferspitze, Sitzstufenanlage und mehr.

Brückenanschluss teurer

Die Einsparung schlägt aber nicht voll durch, weil durch den geplanten Lindachsteg Mehrkosten entstünden. Denn dieser müsse wegen Hochwasserschutz auf einem höheren Niveau auf die Insel treffen. Neben der Rampe könne eine Treppe gebaut werden, ein kleiner Platz entstünde, meint Klink und spricht von einer „charmanten Lösung“.

Unterm Strich bliebe eine Einsparung von 160.000 Euro netto. In der neuen Version rechnet die Verwaltung mit Nettobaukosten von 1,425 statt 1,584 Millionen Euro, für die Hall aufkommen muss. Nicht Bestandteil der Kosten ist die Brücke selbst.

Herausgefallen ist aus dem Plan ein Biergartenpavillon, der aufgrund der Haushaltslage nicht unmittelbar realisiert werden könne, so Oberbürgermeister Hermann-Josef Pelgrim. Klink ergänzt, dass aber zumindest die Anschlüsse vorbereitet werden sollen. Im Herbst könnten die Arbeiten ausgeschrieben, im Frühjahr mit dem Umbau begonnen werden.

Corona Schwäbisch Hall Landkreis Inzidenz 21.3. aktuell Über 306: So hoch war die 7-Tage-Inzidenz noch nie Schwäbisch Hall Kritik kommt von den Grünen. „Wir tun uns nach wie vor schwer“, meint Sprecherin Andrea Herrmann. Die Fraktion habe um eine abgespeckte Version gebeten, die Verwaltung habe nachjustiert. „Wir haben uns aber schon mehr versprochen.“

„Der Unterwöhrd ist ein gewisses Vorführstück der Stadt geworden“, meint CDU-Sprecher Ludger Graf von Westerholt. „Er verdient auch im Umfeld des Globe Theaters eine gute Behandlung.“ Der Vorschlag der Verwaltung sei vertretbar, die CDU stimme zu. Auch die SPD ist für die Fortführung der Planung, wie Sprecher Nikolaos Sakellariou erklärt. Bei einer Verzögerung wären Landeszuschüsse gefährdet. Zudem handle es sich um das „Wohnzimmer der Stadt“. Es herrsche Konsens, „dass wir nicht zurückhaltend damit sind, unser Wohnzimmer entsprechend auszubauen.“

Dem pflichtet FWV-Chef Hartmut Baumann bei. Der Unterwöhrd müsse ein Schmuckstück werden. Er kritisiert die Pläne für den Zipfel hinter der Biergartenmauer. Der soll zu einem Plateau ausgebaut werden. Der Biergartenpächter habe signalisiert, dass er die Fläche nicht bewirtschaften werde. Man brauche dort nichts investieren und solle die eingesparten Mittel besser in den Pavillon investieren. Pelgrim sagt zwar eine Prüfung zu, erklärt aber, dass die Uferspitze ein wesentliches Element des Wettbewerbsverfahrens war. „Aber auch die Hygiene ist ein Thema“, so der OB. Hall habe gelegentlich mit Rattenbefall zu kämpfen. Das Gebüsch sei eines der Landungsflächen der Schädlinge, auch weil dort Speisen heruntergeworfen würden. Mit der Umgestaltung wäre das Problem gelöst.

Die FDP stimmt den Plänen vollumfänglich zu, wie Walter Döring berichtet. Die Stadt habe, wie gefordert, Sparpotenzial gefunden und eingearbeitet. Zudem werde das Areal mit dem Globe neben dem Marktplatz „zu einem wesentlichen Teil der Visitenkarte Schwäbisch Halls“.

Corona Allgemeinverfügung Schwäbisch Hall In den Geschäften tummeln sich weniger Kunden Schwäbisch Hall Die Bedenken von Ellena Schumacher Koelsch (Linke) ob der Barrierefreiheit räumt Holger Göttler aus. Der Fachbereichsleiter Planen und Bauen erklärt, dass in eine Treppenanlage am Biergarten in Abstimmung mit Behindertenverbänden eine Rampe integriert werde.

Spitze gegen den OB

Damiana Koch, die wegen einer Erkrankung erstmals seit Januar wieder mitdebattiert, beginnt ihre Ansprache so: „Lieber Herr Noch-Oberbürgermeister“. Da fällt ihr Pelgrim ins Wort: „Frau Koch, ich weiß gar nicht, warum Sie da immer so eine Spitze reinbringen.“ Die Fraktionslose antwortet süffisant: „Ich habe Sie so arg vermisst, Chef.“ Ihr Einwand zum Projekt bezieht sich unter anderem auf den geplanten Lindachsteg, der mit 735.000 Euro im Haushalt steht. „Ich finde es noch immer unnötig, dass man den baut.“ Hall könne sich das Vorhaben derzeit nicht leisten. Prioritäten müssten gesetzt werden. Der Pavillon wäre wichtiger als die Brücke, sei für die Menschen eher eine Bereicherung.

Die Mehrheit im Rat befürwortet die Planung der Stadt. 20 Stimmen dafür, Grüne und Fraktionslose enthalten sich (4) oder stimmen dagegen (5).