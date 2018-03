Schwäbisch Hall Schwäbisch Hall soll sauber bleiben

Schwäbisch Hall / Simon Kreuzer

Bei der Stadtputzete am vergangenen Samstag sagten rund 150 Helfer der Umweltverschmutzung den Kampf an. Mit Greifzange und Abfallbeutel gingen Sie in und um Hall auf Mülljagd.

Spritzig und erfrischend“, soviel ist noch auf dem Etikett zu erkennen. Dabei sieht die Radlerflasche, die Martin Vinnai aus dem Dickicht zieht, alles andere als spritzig und frisch aus – wie lange sie wohl schon in den Büschen um den Starkholzbacher See vor sich hingerottet hat? Umweltsünden dieser Art zu beseitigen haben sich der Haller und die andern Helfer der Stadtputzete am Samstag zum Ziel gemacht. Allein am Treffpunkt Werkstoffhof werfen sich über 40 Ehrenamtliche die Warnwesten über, um den Abfall anderer einzusammeln – sie kommen unter anderem vom Fischzuchtverein, den Reservisten, dem Naturschutzbund oder sind einfach engagierte Bürger. „Dieses Jahr sind wir eine überschaubare Gruppe, das ist wohl der Grippewelle geschuldet“, stellt Werkhof-Leiter Rolf Wellinger bei der morgendlichen Ansprache fest. „Egal, dann schaffen wir eben umso mehr“, ruft ein Helfer dazwischen und grinst.

Bei der jährlichen Putz-Aktion säubern Ehrenamtliche, unterstützt von Bauhof-Mitarbeitern, die Ortseingänge, Seen und entlegenen Grünflächen der Kocherstadt. Auch in den Teilorten ist man aktiv: An insgesamt acht Treffpunkten sammeln sich Freiwillige für den kollektiven Frühjahrsputz. „Ohne die Ehrenamtlichen wäre das gar nicht zu bewältigen – ich freue mich über jeden, der da ist“, lobt Oberbürgermeister Hermann-Josef Pelgrim, Schirmherr der Putzete.

Jahr für Jahr dabei

Mit Greifzange und Müllbeutel bewaffnet schwärmen die Gruppen schließlich aus – für die meisten ist es nicht das erste Mal. Familie de Vries‘ Revier ist wie jedes Jahr der Luckenbacher See. „Schau mal, was ich gefunden habe“, ruft Tochter Maija stolz. Die Elfjährige kommt mit einer rosafarbenen Gießkanne angestürmt. Sie und ihrer Freundin Johanna scheint die Aktion Spaß zu machen. „Orange trägt nur die Müllabfuhr“, singen sie und suchen eifrig weiter.

Erst auf den zweiten Blick fällt auf, wie viele Plastik-, Stoff- und Alufetzen sich zwischen den Pflanzen verbergen – der neunjährige Til und sein Kumpel Noah sammeln sie sorgfältig ein. Mutter Pia de Vries, Jugendleiterin des Naturschutzbundes, findet es wichtig, dass die Kleinen dabei sind: „Wir sind in der Natur unterwegs und schützen sie gleichzeitig – Kinder sollten in diese Einstellung so früh wie möglich hineinwachsen.“

Einige Meter weiter durchkämmen zwei Männer in Uniform die Büsche. Heinrich Luttner und Jürgen Pröllochs sind zwei Urgesteine der Stadtputzete – seit über 30 Jahren sind die Reservisten mit dabei. Ihr verrücktester Fund? Von der kompletten Kücheneinrichtung bis zu einer Tasche voll Munition und leerer Geldsäcke sei schon alles dabei gewesen.

Es werden immer mehr

„Ich schüttele jedes Jahr den Kopf – unglaublich, was die Leute so achtlos in die Natur werfen“, meint Prollöchs. Der 76-Jährige war dabei, als die Aktion in den 80ern ins Leben gerufen wurde: „Wir haben sogar einen Umweltpreis dafür bekommen.“ In Hall kamen im Laufe der Jahre verschiedene Gruppen, Vereine und Teilorte dazu. „Wir haben uns vor sechs Jahren drangehängt“, erklärt zum Beispiel Jan Müller, Vorsitzender des Fördervereins Starkholzbacher See. „Es läuft super. Jedes Jahr werden es mehr Helfer.“

Der Wert der Aktion, so Oberbürgermeister Pelgrim, liege nicht nur darin, das Stadtbild zu sondern vor allem darin, ein Bewusstsein gegen Umweltverschmutzung zu schaffen. Da ist Pia de Vries mit ihm einer Meinung: „Als ich das erste Mal dabei war, war ich schockiert, wie viel Müll überall herumliegt – natürlich wäre es klasse, wenn das mehr Menschen wahrnehmen würden.“

Beim anschließenden Helfervesper im Werkhof tauschen sich Groß und Klein über ihre Funde aus: Fernseher, Leitpfosten, Matratzen – zusammen mit den Müllbeuteln kommt alles auf einen großen Berg. „Das sind jetzt schon zwei- bis dreihundert Säcke und es fehlen noch welche“, meint ein Mitarbeiter des Werkstoffhofs anerkennend. Eine durch und durch saubere Leistung.