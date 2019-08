Ein 19-jähriger Radfahrer wollte am Mittwochmorgen in Hall nicht für eine Polizeikontrolle anhalten - konnte den Ordnungshütern aber nicht lange davonfahren.

Wie die Polizei mitteilt, entdeckte eine Streife am Mittwochmorgen kurz vor 2 Uhr einen Radfahrer, der im Kocherquartier in Hall ohne Beleuchtung unterwegs war. Als er vom Kocherquartier auf den ZOB einbog, wollten die Polizisten ihn dort kontrollieren und stiegen dafür aus dem Auto. Der Radfahrer hingegen reagierte nicht auf die Aufforderung der Ordnungshüter anzuhalten, beschleunigte und fuhr an ihnen vorbei. Bei der anschließenden Verfolgungsfahrt zwischen Fahrrad und Polizeiauto, die von der Salinenstraße in die Johanniterstraße führte, überholten die Polizisten den Radler und stellten ihren Wagen auf der Fahrbahn quer, um dem Mann den Weg abzuschneiden. Dieser wiederum fuhr gegen das Auto, stürzte und verletzte sich leicht. Wie sich hinterher herausstellte, hatte der 19-jährige Radler Drogen konsumiert und auch welche dabei. Ihm droht nun ein Strafverfahren.

Das könnte dich auch interessieren:

Polizei in Berlin-Moabit Mann auf offener Straße erschossen - Tatverdächtiger festgenommen Am helllichten Tag wird ein Mann mitten in Berlin-Moabit erschossen. Passanten rufen die Polizei. Tatverdächtig ist ein Radfahrer. Was genau passiert ist, ist noch völlig offen.

Fahrerflucht in Tübingen Pkw bringt Radfahrer zu Fall und flieht In Tübingen hat ein Unbekannter einen Fahrradfahrer mit seinem Pkw gestreift und zu Fall gebracht. Der Autofahrer setzte seine Fahrt unbeirrt fort.