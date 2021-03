Es war der 30. August 2020. Simon und Thilo Michler feierten den Geburtstag ihrer Mutter. Die Brüder sprachen auch über berufliche Perspektiven. Thilo Michler ist Oberbürgermeister in Öhringen, Simon Michler Bürgermeister in Edingen-Neckarhausen. Simon Michler erinnert sich an die Unterhaltung....