ZDF-Redakteur Markus Bonkowski sucht für den Länderspiegel den „Hammer der Woche“. Gestern haben ihn Passanten entdeckt. Denn der Hammer hängt in Schwäbisch Hall und stellt den herausragenden Missstand dar, der am Ende des „Länderspiegels“ ab 17 Uhr im ZDF am Samstag zu sehen sein wird. „Ein Bürger aus Schwäbisch Hall hat uns darauf aufmerksam gemacht“, sagt Bonkowski.

alles falsch gemacht wurde, was man falsch machen konnte.“ Wie wir berichtet haben, sind schon kurze Zeit nach der teuren Sanierung Steine im Spitalbach gebrochen. Zudem seien Normen missachtet worden. Nachdem Bonkowski ein Gutachten durchgelesen habe, sei er zu dem Schluss gekommen: „Dasswurde, was man falsch machen konnte.“