In der Crailsheimer Kernstadt gilt schon seit einiger Zeit die Pflicht , einezu tragen. Die Allgemeinverfügung hierzu wurde vor kurzem erst verlängert. Nun schwappt die Maßnahme auch nach Schwäbisch Hall und Gaildorf - das Landratsamt hat weitereerlassen. Innerhalb eines jeweils festgelegten Bereichs innerhalb der Städte (siehe Allgemeinverfügungen unter diesem Artikel) müssen Bürger ab dem morgigen Donnerstag, 24. März, im öffentlichen Raum eine medizinische

Das Landratsamt weist darauf hin, dass eine Maskenpflicht in den Fußgängerzonen die Corona-Verordnung des Landes schon jetzt gilt - und durch die Allgemeinverfügungen lediglich ausgeweitet wird.

Nicht gelten tut die Maskenpflicht unter anderem bei sportlicher Betätigung oder für Kinder, die das sechste Lebensjahr noch nicht vollendet haben.

Die Allgemeinverfügungen sind wie die in Crailsheim befristet bis zum. Sie treten aber auch dann außer Kraft, wenn die 7-Tage-Inzidenz von 200 in der jeweiligen Stadt an mindesten drei aufeinander folgenden tagen unterschritten wurde.