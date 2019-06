Themen in diesem Artikel Crailsheim

Eine normale Übungsstunde mit dem Pkw kostet in Baden-Württemberg im Durchschnitt 42,66 Euro wie die Untersuchung „Moving-Fahrschule-Klima-Index“ aus dem vergangenen Jahr ergab. Das sind rund drei Euro mehr als im Jahr 2017.

Die Anzahl der jungen Menschen zwischen 16 und 21 Jahren sinkt. Laut Statistischem Landesamt Baden-Württemberg gibt es im Jahr 2025 etwa 534­.000 Jugendliche. 2015 waren es noch 609.000. Wie wirkt sich das auf die Fahrschulen in der Region aus?

Vorerst machen sie sich keine Sorgen ums Geschäft: „Auch wenn die Schülerzahlen leicht sinken werden, wird sich dies durch eine höhere Fahrstundenzahl ausgleichen. Dabei liegt es nicht an der Ausbildung, dass die Fahrschüler mehr Fahrstunden benötigen als vor Jahren, sondern am Druck, unter dem die heutige Jugend steht“, erklärt Peter Kröper, Inhaber der Fahrschule Kröper in Crailsheim. „Bedingt durch Schule oder Ausbildung fehlt die Konzentration auf die Fahrausbildung. Außerdem fehlt vielen Jugendlichen die Koordination zwischen Füßen und Händen.“ Das liege daran, dass die heutige Jugend mit dem Handy und Computerspielen aufwachse und dadurch die Koordinationsfähigkeit eingeschränkt sei.

Fahrlehrer werden gesucht

Die Tendenz zeigt auch: Der Führerschein wird immer teurer. Eine normale Übungsstunde mit dem Pkw kostet in Baden-­Württemberg im Durchschnitt 42,66 Euro, wie die Untersuchung „Moving-­Fahrschul-Klima-Index“ aus dem vergangenen Jahr ergab. Das sind rund drei Euro mehr als im Jahr 2017. Auch bei den Sonderfahrten zeigt sich dieser Trend. Wie teuer der Führerschein letztendlich ist, könne man nie sagen, erklärt Fahrlehrer Jürgen Goßmann. „Es hängt von der Begabung, der Motivation und der Intensität ab, wie viele Fahrstunden ein Schüler braucht“, erläutert er.

Während sich die Schüler Sorgen um steigende Preise machen müssen, treibt die Fahrschulbetreiber ein anderes Problem um: der Fachkräftemangel, der nach Aussage von Jochen Klima, Vorsitzender des Fahrlehrerverbandes Baden-Württemberg, „gravierend“ ist. „Wir haben derzeit einen überalterten Berufsstand“, erklärt er. 27 Prozent der Fahrlehrer in Baden-Württemberg sind älter als 55 und gehen in den kommenden Jahren in Rente.

Das große Problem seien vor allem die schwierigen Arbeitszeiten und der niedrige Verdienst, findet Goßmann. Peter Kröper beschäftigt derzeit fünf Fahrlehrer, würde aber noch zwei weitere einstellen – „doch der Markt ist leer gefegt“. Ähnlich ergeht es auch Jürgen Schmidt, Inhaber der Fahrschule „Bigfoot“ mit den Standorten Gaildorf, Obersont­heim, Oberrot, Fichtenberg, Gschwend, Sulzbach-Laufen, Vellberg und Schwäbisch Hall. Er beschäftigt fünf Fahrlehrer. Im Juli fängt ein weiterer seine Ausbildung an, die teilweise von Schmidt finanziert wird. „Ich möchte Fahrlehrer, die sehr gut ausgebildet sind. Dazu muss der Beruf jedoch im Allgemeinen mehr Wertigkeit erfahren“, erklärt er.

Elektrische Zukunft

Jörg-Michael Satz, Präsident der Moving International Road Safety Association, begründet die Probleme: „Der Fahrlehrerberuf ist ein typischer Quereinsteigerberuf. Man darf erst mit 21 Jahren als Fahrlehrer tätig sein. Da haben viele junge Leute bereits eine andere Ausbildung abgeschlossen.“ Sollte sich das Nachwuchsproblem nicht bald lösen, befürchtet Fahrlehrer Peter Kröper, dass es zu Wartezeiten und Anmeldestopps in den Fahrschulen kommen wird.

Eine große Herausforderung in der Zukunft wird die Elektro­mobilität sein. Jörg-Michael Satz empfiehlt den Fahrschulen, „ein Elektromobil in die Fahrschulflotte mit aufzunehmen, sodass auch diese Art von Fahren gelernt werden kann“. Laut dem Moving-­Regionalreport ist das allerdings erst bei 11,2 Prozent der Fahrschulen im Land der Fall. Weniger Sorgen bereitet das autonome Fahren: Alle Befragten sind sich einig, dass der Beruf des Fahrlehrers nicht aussterben wird. „Der Beruf wird sich verändern. Doch auch wenn das Auto von alleine fährt, muss der Fahrer immer eingreifen können – und dafür braucht er eine gute Ausbildung und einen Führerschein“, resümiert Jochen Klima.

