Mobilität Wenn der Friseur mit dem Rad kommt

Kinder, Aktentaschen, Hunde, Einkäufe, Handwerker-Utensilien und Baumaterial lassen sich in großen Kästen vor oder hinter dem Radlenker transportieren: Was in den Niederlanden oder in Dänemark seit Jahrzehnten ein gewohnter Anblick ist, kommt jetzt auch im hügligen Deutschland in Mode – allerdings erst seit Elektro- die Muskelkraft ergänzt. Immerhin lassen sich auf einem solchen Transportrad locker über hundert Kilo Last mitnehmen.