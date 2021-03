Für das Landgericht Mannheim ist erwiesen, dass der 22-jährige Serbe Borko V. zusammen mit dem 44-jährigen Kroaten Mario T. im Jahr 2020 drei schwere Überfälle begangen hat: Am 14. Juli hat Borko V. gegen 21.43 Uhr in der Esso-Tankstelle Donaustraße in Backnang die Angestellte mit einer Schrec...