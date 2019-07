Das Haller Amtsgericht hat eine 25-Jährige zu drei Monaten Haft auf Bewährung verurteilt. Die Frau hatte Polizisten angegriffen.

Das Haller Amtsgericht hat eine 25-jährige Frau aus Schwäbisch Hall wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte, Beleidigung und Diebstahls zu drei Monaten Haft auf Bewährung verurteilt. Sie hat einen Polizeibeamten und eine -beamtin unter anderem als „Scheiß-Deutsche“ beschimpft.

Die angeklagte Frau ist polizei- und gerichtsbekannt. Als Jugendliche fiel sie als notorische Schwarzfahrerin auf. Sie ist mehrfach vorbestraft. Wegen ihres auffälligen Verhaltens und einer Gefährdung durch Alkohol und Drogen durchlief sie viele Therapien. Bis heute ist sie in psychiatrischer Behandlung und steht unter Medikamenteneinfluss. Sie selbst bekennt vor Gericht: „Ich kann mich manchmal einfach nicht steuern!“

Am 24. Februar dieses Jahres morgens um halb sieben legte sie sich mit der Polizei an. Sie saß nach durchfeierter Nacht zunächst als Beifahrerin in einem BMW, der von einem Streifenwagen verfolgt und dann bei Rinnen gestoppt wurde. Als der BMW-Fahrer, der keinen Führerschein hatte, angehalten hatte, lief die angetrunkene Frau spontan über eine Wiese weg. Der Polizist (58) und die Polizistin (28) aus dem Streifenwagen fanden sie wenig später in einem Hinterhof. Mit Ausdrücken wie „Arschlöcher“ und „Scheiß-Deutsche“ beleidigte sie das Beamten-Duo.

25-Jährige entschuldigt sich

Als sie schließlich im Streifen­wagen saß, versuchte sie, den 58-jährigen Polizeihauptkommissar mit der flachen Hand zu schlagen. Als Zeuge berichtet der Beamte von dem Schlag, setzt aber hinzu: „Irgendwann fing sie an zu heulen und entschuldigte sich.“

Dass sie im April in einem Haller Bekleidungsgeschäft drei sommerliche Tops gestohlen hat, bestreitet die beschuldigte Frau nicht. Das Haller Amtsgericht verurteilt sie am Ende zu einer Freiheitsstrafe von drei Monaten mit Bewährung. Sie wird angewiesen, sich weiteren geeigneten Therapiemaßnahmen zu unterziehen.

