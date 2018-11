Medizin Schulterschluss gegen Herztod

Großerlach / swp

Die Resonanz auf den Spendenaufruf war überwältigend, teilt die Gemeindeverwaltung mit. Auch Werner Stark, Inhaber und Begründer der Firma DIS Daten-IT-Service GmbH, nahm den Faden auf und unterstützte nicht nur die Aktion, sondern beschaffte für sein Unternehmen zwei Defibrillatoren. „Das Thema geht uns alle an, kann jeden treffen. Mir war klar: Da sind wir dabei“, sagt Stark. Er organisierte zudem eine Schulung seiner betrieblichen Ersthelfer durch den DRK-Kreisverband Rems-Murr-Kreis.

Die Standorte der Defibrillatoren bei der Firma DIS im Großer­lacher Gewerbegebiet sind in einem Defi-Netz hinterlegt. Auf dieser Internetplattform sind AED-Standorte eingetragen, die von Ehrenamtlichen des DRK verifiziert und regelmäßig überprüft würden. Im Ernstfall wird von der Leitstelle der nächstgelegene Defi-Standort an mögliche Ersthelfer weitergegeben. „Diese Plattform ist Gold wert,“ so Bürgermeister Jäger. Er dankte Werner Stark für seine Eigeninitiative. Damit sei bereits vor Anschaffung der öffentlichen Defibrillatoren die Gemeinde Großerlach kein weißer Fleck mehr auf der Karte des Defi-Netzes. Aber auch mit diesen öffentlichen Defibrillatoren soll es nun zügig weitergehen. Nachdem die erforderlichen Spenden eingegangen sind, läuft die Bestellung der Geräte für die Standorte Großerlach, Grab und Neufürstenhütte.