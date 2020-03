Monika Eisenmann und Matthias Zimmer unterrichten das neue Profilfach IMP am Haller Gymnasium bei St. Michael. Dieses wird von Klasse 8 bis 10 in vier Wochenstunden angeboten. Warum gerade Informatik ein wichtiger Bestandteil im Bildungsplan ist und was die Astronomie damit zu tun hat, erzählen sie...