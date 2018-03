Jugendhilfe Schule: mehr Bedarf an Sozialarbeit

Schwäbisch Hall / Marcus Haas

Die Gemeinde Rot am See baut die Schulsozialarbeit in der Gemeinschaftsschule weiter aus und schafft dafür eine halbe sozialpädagogische Stelle, informiert Landrat Gerhard Bauer im Jugendhilfeausschuss im Landratsamt.

Seit 2012 besteht an der damaligen Grund- und Werkrealschule Rot am See, heute Gemeinschaftsschule Rot am See, das Angebot von Schulsozialarbeit. Es gibt bereits eine Schulsozialarbeiterin mit einem Beschäftigungsumfang von 50 Prozent, die an der Gemeinschaftsschule tätig ist. Diese Stelle wird bleiben und die Mitarbeiterin über den Gemeindeverwaltungsverband Brettach/Jagst angestellt sein.

Start der neuen Stelle ist mit Beginn des Schuljahres 2018/2019 geplant. Die Gemeinde rechnet mit Förderung durch das Land und hat einen Antrag gestellt, um einen Landkreiszuschuss zu bekommen. Den höheren Bedarf begründet die Gemeinde mit gestiegenen Schülerzahlen – von 319 im Jahr 2012 auf mittlerweile 445 Schüler. Zudem ist der Anteil der Schüler mit Migrationshintergrund gestiegen, die „häufig eine intensivere Betreuung benötigen“, teilt die Gemeinde mit.

Die Mitglieder des Jugendhilfeausschusses stimmen dem Antrag auf Förderung von Schulsozialarbeit an der Gemeinschaftsschule Rot am See einstimmig zu. Für das Jahr 2018 beträgt der Zuschuss unter Berücksichtigung der Landesförderung 2500 Euro.

Neues Mitglied

Kreisrat Wilfried Kraft (Grüne/ÖDP) wurde im Dezember aus dem Kreistag verabschiedet und für sein rund 18-jähriges ehrenamtliches Engagement von Landrat Gerhard Bauer geehrt. Ulrike Römer folgt auf Kraft im Kreistag, übernimmt seinen Sitz in der Fraktion von Grünen und FDP und wurde bereits vom Landrat verpflichtet.

Aufgrund des Ausscheidens von Wilfried Kraft aus dem Kreistag muss auch ein Sitz der Fraktion Grüne/ÖDP im Arbeitskreis Jugendhilfeplanung neu besetzt werden. Ulrike Römer wird Mitglied des Arbeitskreises. Das beschließen die Mitglieder des Jugendhilfeausschusses in der vergangenen Sitzung im Landratsamt einstimmig.