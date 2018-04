Schießsport Schützenverein eröffnet Bogenparcours

Next

Der Uhu wartet in seinem Versteck. © Foto: Ute Bartels

Ilshofen / Ute Schäfer

Es ist schon wirklich lauschig im Wald am Fuß des Burgbergs hinter dem Schützenhaus in Eckartshausen. Die Vögel zwitschern, in der Ferne klopft der Specht und die Buschwindröschen blühen. Keine Frage, es ist Frühling. Gibt es da Schöneres, als gemütlich durch einen sonnendurchfluteten Wald zu spazieren? Ja, meint Gerhard Stark: Schöner ist es, mit Pfeil und Bogen durch diesen Wald zu spazieren.

Die Gans bewegt sich sogar

Das ist jetzt möglich – und erwünscht. Der Schützenverein Eckartshausen hat einen Bogenparcours eingerichtet und den pirscht Gerhard Stark jetzt entlang. Er hat kaum Augen für die Schönheiten der Natur – für den Seidelbast etwa, der da am Hang prangt. Stark hat es auf die Ziele abgesehen, auf Fuchs und Hase, Dachs und Reh. „Wir haben heimische Tiere gewählt“, sagt er – und sie sehen verblüffend echt aus. Zwei Eichhörnchen, die auf dem Boden spielen, ein Bär, ein Luchs, der sich reckt. Die Gans kann sogar richtig fliegen. Ein bewegliches Ziel – eine Herausforderung für die Bogenschützen. 28 Ziele insgesamt gibt es. Doch der Uhu, der sich in einer Holznische versteckt, „das ist unser schönstes Ziel“, findet Gerhard Stark, der beim Spaziergang durch den Wald natürlich die Ziele im Fokus hat. Aber auch alles andere: Stimmen die Markierungen? Sieht man die Wegweiser? „Und diese matschige Stelle werden wir vielleicht noch auffüllen müssen“, sagt er.

Bogen zählt nicht als Waffe

Mit dem Bogenparcours – er heißt „Burgbergparcours“ – stellt sich der Schützenverein Eckartshausen auf ein zweites Standbein. Neben den Sportwaffen können die Mitglieder nun auch mit dem Bogen zielen. Und alle anderen Schützen auch: Denn der Parcours ist öffentlich, schließlich gilt ein Bogen nicht als Waffe. Das bedeutet, dass jeder damit durch den Wald spazieren kann.

Allerdings sind Bögen natürlich auch gefährlich. Wer sieht, mit welcher Wucht sich die Pfeile in die Ziele bohren, hat da keinen Zweifel.

„Deshalb gibt es auf dem Parcours strenge Regeln“, sagt Stark. Minderjährige zum Beispiel dürfen ihn nur mit Erziehungsberechtigten betreten. Gezielt werden darf nur mit Bögen, nicht mit Armbrüsten oder anderen Sportgeräten wie Speeren. Und ganz wichtig: Wenn etwa Gruppen oder einzelne Bogenschützen in den Wald gehen, müssen sie sich zuvor in ein Buch eintragen. „Dann wissen die anderen, dass gerade jemand auf der Strecke ist.“ Hinterher sollte man sich natürlich auch wieder austragen.

Kasse noch anbringen

Das Buch liegt am Schützenhaus, und dort steht auch die Kasse, die das letzte Detail ist, das derzeit zum Parcours noch fehlt. Doch wenn Stark die Kasse zum Wochenende ordentlich verstärkt und sicher angebracht hat, dann kann es losgehen. „Ich gehe mal davon aus, dass es klappt“, sagt Stark, der den Startschuss auf der Homepage der Schützen (www.sveckartshausen1930ev.de) verkünden wird.

Jeder, der sich an die Regeln hält, festes Schuhwerk und eine Haftpflichtversicherung hat, ist dann willkommen: Zum Einschießen gibt es einen entsprechenden Platz, dann geht es in den Wald und auf die Wiese am Fuß des Burgbergs.