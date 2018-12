Schwäbisch Hall Drückjagd auf Rehe und Wildschweine im Lembergwald

Schwäbsich hall / Jochen Korte

Im Lembergwald geht es Rehen und Wildschweinen an den Kragen. Der Abschuss ist wegen der Verbissschäden an jungen Tannen und Eichen notwendig.

Czabo, der elf Jahre alte Kleine Münsterländer an der Leine von Angelika Hofer aus Mittelsteinbach, winselt, bellt und scharrt mit den Pfoten die Blätter vom gefrorenen Boden. Er kann es kaum erwarten, bis es endlich losgeht und er seiner Natur freien Lauf lassen kann. Dann macht ihn Frauchen los. Wie ein Irrwisch rennt Czabo in den Lembergwald. Seine Aufgabe: Er soll den drei Männern und zwei Frauen um Norbert Schmauder helfen, Rehe und Wildschweine aufzuspüren und die den Jägern bei der jährlichen Drückjagd vor die Flinte zu treiben.

Jagdgegner im Wald unterwegs

Czabos Freude wird am Samstagvormittag nicht von allen Menschen geteilt. Eine Frau, die gerade mit zwei großen Hunden aus dem Wald bei Rinnen kommt, als die Treiber losgehen, wünscht im Vorbeigehen „viel Spaß beim Massenmorden“. Die Treiber lachen und lassen sich durch die hingeworfenen Worte nicht provozieren.

Warum die „Bewegungsjagd“, wie Forstdirektor Andreas Wickel sie nennt, nötig ist, erklärt er mit Verbissschäden. „Gerade die Triebe von jungen Eichen und Tannen, die wir für den klimafesten Wald der Zukunft brauchen, schmecken den Rehen besonders gut.“ Das Rehwild habe sich stark vermehren können und unter dem trockenen Sommer kaum gelitten.

Der Wald ist wie ein Schlaraffenland für Wildtiere

Bernd Schramm, Förster im Hospitalwald, vergleicht die Ernährungssituation für Rehe und das ebenfalls zu schießende Schwarzwild mit dem Schlaraffenland. Die Mast bei Eicheln und Bucheckern habe die Wildschweine fett werden lassen. Sie hätten sich stark vermehrt. Dass die Schwarzkittel stark bejagt werden, hängt auch mit den Schäden, die sie in Maisfeldern verursachen, zusammen. Mit der Ausbreitung der afrikanischen Schweinepest werden sie ebenfalls in Verbindung gebracht. „In Polen scheint sie gestoppt zu sein. Dafür ist sie in Belgien aufgetaucht“, erläutert Andreas Wickel.

Die Regeln für eine sichere Jagd

Doch bevor die etwa 80 Jäger und Jägerinnen ihr Waidwerk verrichten können, werden Jagdschein und Schießnachweis sorgfältig kontrolliert. Auch muss der Obolus zur Teilnahme an der Jagd entrichtet werden.

Wickel geht bei der Einweisung auf die Sicherheitsvorschriften ein. „Als Waffenträger haben sie eine hohe Verantwortung“, appelliert er an die Jagdgesellschaft. Geschossen werden dürfe nur, wenn ein natürlicher Kugelfang wie eine Böschung vorhanden sei oder von oben nach unten geschossen werde. So sollen Querschläger verhindert werden. „Wenn sie mal in den Baum schießen, ist es nicht so schlimm“, meint er. Doch die 80 Jäger seien ja Profis. Ebenso wie die Jäger tragen auch die mehr als 30 Treiber orangefarbene Sicherheitskleidung. Einige der 50 Hunde haben, wie Czabo, eine spezielle Schutzkleidung, die sie vor den Angriffen von Wildschweinen schützen soll. Schon kurz nachdem die Jäger Position bezogen haben und die Treiber unterwegs sind, fällt um 8.59 Uhr der erste Schuss.

Zum gemütlichen Teil, dem Schüsseltreiben, geht es in die „Traube“ nach Neunkirchen. Das Fleisch der erlegten Tiere wird an Gaststätten, Wildhändler und auch an die Jäger verkauft. Gerade zur Weihnachtszeit ist Rehbraten sehr beleibt.

