Mädchenfußball Schülerinnen bereiten sich auf Cup vor

Schwäbisch Hall / Samira Hoti

„Ich wollte junge Mädchen für Fußball begeistern“, so antwortet Kurt Möller auf die Frage, weshalb er den Stadtwerke-Cup für Grundschülerinnen ins Leben gerufen hat. Er ist Trainer der Mannschaften der Breit-Eich Grundschule in Gottwollshausen.

Bereits zum zehnten Mal findet das Turnier in diesem Jahr statt. Anlass der Idee eines Wettbewerbs für junge Mädchen war die Frauenfußball-WM 2011 in Deutschland. Im Hinblick auf das große Ereignis hielt Möller es für wichtig, Fußball bei Mädchen populärer zu machen. Er selbst sitzt bereits seit mehr als 25 Jahren im Vorstand für Frauenfußball des TSG Schwäbisch Hall.

„Die Reaktionen waren sehr unterschiedlich“, meinte der Initiator des Cups. Anfangs waren ein paar Schülerinnen sofort dabei, andere wiederum mussten erst überzeugt werden. So gab es im ersten Jahr nur vier Mannschaften, die an dem Wettbewerb teilgenommen haben.

Mittlerweile kann sich Möller kaum vor Anfragen retten. Im letzten Jahr haben sich 17 Teams angemeldet, aber nur zwölf konnten teilnehmen. In diesem Jahr sind acht Grundschulteams aus Hessental, Breit-Eich, Sulzdorf und Kreuzäcker beteiligt.

Training ab der ersten Klasse

Seit Kurzem können die Schülerinnen bereits ab der ersten Klasse teilnehmen. Davor war es erst ab dem zweiten Schuljahr möglich. Zur Zeit trainiert Kurt Möller rund 16 Mädchen aus den dritten und vierten Klassen und 22 aus den ersten und zweiten Klassen. Das Training findet einmal die Woche statt und dauert rund eineinhalb Stunden.

Angefangen, mit den Kindern zu arbeiten, hat Kurt Möller mit Beginn seiner Rente. „Man braucht eine Aufgabe, und die Kinder sind einem dankbar“, sagt er dazu.

Das Training für die Dritt- und Viertklässler beginnt mit einem kurzen Laufspiel, das an das Spiel „Faules Ei“ erinnert. Darauf folgt eine Übung, die Konzentration und Koordination fördern soll. Die Mädchen sollen auf Zuruf in verschiedene Richtungen laufen. Die Richtungsnamen werden nacheinander mit Ortsnamen und Farben ersetzt. Nach dem Aufwärmen beginnt das Trainingsspiel. Die Schülerinnen werden in drei Teams zu je vier Personen aufgeteilt. Während dem Spiel wird deutlich: Die Mädchen haben Spaß am Fußball und auch keine Angst davor, sich an den Ball zu wagen. Zum Trainieren präziser Schüsse stellt sich Möller als Zielscheibe zur Verfügung, sehr zur Belustigung der Spielerinnen. „Er ist ein guter Lehrer, manchmal etwas streng, aber es macht trotzdem viel Spaß“, meint Camila Campos aus der dritten Klasse.

Der Stadtwerke-Cup findet am heutigen Mittwoch von 10 bis 13.30 Uhr statt. Ausgetragen wird er in der Schenkenseehalle. Zwischen den Spielen gibt es für die Teilnehmerinnen ein kleines Quiz, bei dem es Sachpreise zu gewinnen gibt. Jede der Spielerinnen erhält bei der Siegerehrung eine Medaille und eine Urkunde, die Sieger natürlich noch einen Pokal.