Natur Schüler pflanzen Apfelbäume

Frankenhardt / Helga Steiger

Zehn Schüler der Wilhelm-Sandberger-Schule in Honhardt haben sich vor Kurzem mit ihrem Lehrer Wolf Leiser auf dem Burgberg bei Oberspeltach versammelt. Sie mögen gedacht haben: „Das ist besser, als im Klassenzimmer zu sitzen.“ Die Schüler hatten sich freiwillig zu einer Baumpflanzaktion gemeldet. Die Auffrischung des Baumbestandes einer Streuobstwiese ist Bestandteil eines Projekts, das die Kultur O.H.G. Frankenhardt auf den Weg gebracht hat. Anlässlich des 25-jährigen Bestehens des Kulturvereins soll eine Plastik des Künstlers Rolf Kurz auf dem Burgberg errichtet werden. Dies stellt einen Eingriff in die Natur dar, weshalb das Setzen von zehn Apfelbäumen als Ausgleichsmaßnahme vorgesehen ist.

Blick in alle Richtungen

So hatten sich die Siebtklässler auf das mühevolle Graben der Pflanzlöcher eingestellt und erhielten ganz praktischen Unterricht in Geologie und Geographie, Biologie und Geschichte. Der Vorsitzende der Kultur O.H.G., Kurt Kochendörfer, wies die Schüler auf die zentrale Stellung des Burgbergs in der Region hin: „Von hier aus habt Ihr einen Pa­noramablick in alle Richtungen.“ Er erzählte die Sage des Hirten, der nach der Heilung von einem Augenleiden eine Kapelle auf dem Burgberg errichtete – auf was die entstehende Plastik Bezug nehmen wird. Kurt-Eugen Kurz-Ludwig, Naturschutzbeauftragter des Landkreises, zeigte, wie das Pflanzloch gegraben wird und was beim Ast- und Wurzelschnitt beachtet werden soll. Um den Blick in die Weite nicht zu behindern, wurden die Bäume an den Hang unterhalb der Bergkuppe gesetzt.