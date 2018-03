Sanierung Schrott in der Landschaft

Michelbach / Sigrid Bauer

Gemeinderat Wolfgang Schickner bemängelte in der Gemeinderatssitzung vom 20. Februar, dass die beschädigte Lärmschutzwand immer noch nicht ersetzt sei. „Wir hatten gedacht, dass wir das richten lassen können und den Kostenvoranschlag an die Bahn schicken, aber so einfach ist das leider nicht“, so Bürgermeister Werner Dörr. Das Problem sei, dass die Bahn noch keinen Schuldigen ausgemacht hat und damit nicht feststeht, wer die Reparatur oder den Ersatz der Wand bezahlt.

Wand zur Hälfte zerstört

Die Gemeinde hat den Lärmschutz in den 1990er-Jahren für das Wohngebiet Schloßgarten-Niederwiesen bauen lassen. Durch den schweren Zugunfall im Juni 2017 ist die rund 200 Meter lange Wand zur Hälfte zerstört worden. „Sie ist in diesem Bereich kompletter Schrott, auch das Fundament ist stark beschädigt“, sagt Dörr unserer Zeitung.

Die Kommune hat den Schaden von einem Planungsbüro begutachten lassen. Es schätzt die Kosten auf etwa 50 000 Euro. „Das Büro ist der Meinung, dass die ganze Wand ausgetauscht werden sollte, um die Stabilität sicherzustellen“, so Dörr. Er überlege jetzt, in Vorleistung zu gehen, nachdem die Bahn seit einem Dreivierteljahr nicht handelt und er immer wieder von Anwohnern auf das Problem angesprochen werde. „Aber die Gefahr ist, dass wir auf den Kosten sitzen bleiben“, befürchtet er.

Ein Anwohner aus dem Klingenweg, der ungenannt bleiben möchte, sagt: „Der Lärm ist schon stärker. Vor allem in den Abendstunden und nachts hört man die Güterzüge lauter als sonst. Aber auch tagsüber, wenn die Züge aus Stuttgart zum Abladen nach Wilhelmsglück kommen. Es wäre gut, wenn das endlich gerichtet würde“, meint er.

Birgit Schöllhorn, die im Schlossgarten wohnt, wartet schon die ganze Zeit darauf, dass die Lärmschutzwand gerichtet wird. „Unser Schlafzimmer geht in Richtung Bahngleise. Ich wache jedes Mal auf, wenn nachts ein Zug vorbeifährt“, klagt sie. Vorher, als die Wand noch stand, sei das nicht so gewesen. In der Früh und tagsüber komme noch die Mehrbelastung durch die Züge von Stuttgart 21 dazu. Außerdem die Arbeiten im Steinbruch und momentan der Lkw-Verkehr an der Baustelle der Kläranlage.

Zum Thema, wer die Kosten der neuen Wand übernimmt, meint sie, ob die Gemeinde keine Versicherung habe, die das übernimmt und sich ihrerseits das Geld vom Verursacher zurückholt.

Frage des Schädigers noch offen

Der Verursacher ist für die Bahn auch jetzt noch der Knackpunkt. Laut einem Sprecher der Bahn sei die Frage des Schädigers versicherungstechnisch bisher nicht geklärt. Deshalb könne er keine detailliertere Auskunft geben, so seine Aussage auf Anfrage unserer Zeitung.