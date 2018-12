Gemeinderat Schön, aber teuer

Oberrot / hof

Einmal mehr war der Unterstand am Brühlplatz in Hausen Thema im Oberroter Gemeinderat. Die 8100 Euro, welche die Reit- und Fahrgemeinschaft Oberrot nach ihrer Auflösung hinterlassen hatte, sollten auf Wunsch der damaligen Mitglieder nicht der Gemeinde zufallen, sondern einem Outdoor-Zweck zugutekommen. Weil die Gemeinde dabei ist, ihr Wanderwegenetz zu erneuern, fiel bereits vor längerer Zeit die Entscheidung, den Brühlplatz an der Kreuzung diverser Wanderwege aufzuwerten. Tische und Bänke sind bereits beschafft und rund 6500 Euro sind noch übrig für die Überdachung.

Hausener Vereine seien in die Überlegungen mit einbezogen, berichtete Bürgermeister Daniel Bullinger dem Gemeinderat. Den Auftrag für den Unterstand erhielt die örtliche Firma Mangold Holzbau als Ausgleich für einen Auftrag, den die Gemeinde umständehalber zurückgezogen hatte.

Pläne der beiden Varianten, die Mangold Holzbau vorgelegt hatte, lösten nun eine lebhafte Diskussion aus. 21 000 Euro für einen Unterstand mit Spezialfoliendach oder 18 000 Euro für einen mit Blechdach schienen den Räten doch ziemlich hoch gegriffen. Der Blick auf den umfangreichen Katalog an notwendigen Arbeiten relativierte diese Sichtweise dann wieder ein wenig. Ein geschwungenes Dach sehe zwar sehr schön aus, aber ein mehr rechteckiges oder vielleicht trapezförmiges wäre möglicherweise kostengünstiger und täte es vielleicht auch, lauteten die Wortbeiträge.

Die ausführende Firma hätte kein Problem damit, wenn Spenden in Form von Baumaterial eingingen, erklärte Bullinger. Und über andere Wege der Finanzierung könne man auch nochmal reden, fügte er hinzu. Der Gemeinderat zeigte sich mit dieser Vorgehensweise schließlich einverstanden.