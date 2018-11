Apropos Schneller und günstiger

Schwäbisch Hall / Jürgen Stegmaier

Der Haller Sebastian Kaluza ist guter Dinge, dass es ihm mit seiner Abaut GmbH gelingt, mittels künstlicher Intelligenz Baustellen effizienter zu machen. Maschinen werden mit Sensoren und Kameras ausgerüstet. Aus den aufgezeichneten Bewegungsmustern könnten schlaue Programme gescheite Schlüsse ziehen und dafür sorgen, dass günstiger und schneller gebaut wird. Man kann dem 32-Jährigen nur wünschen, dass sein Start-up Erfolg hat, denn Einsatzgebiete für seine Algorithmen gibt es in Groß und Klein. Man denke nur an den Berliner Flughafen, den Stuttgarter Bahnhof oder das Haller Theater.

Recaro wächst in einem bemerkenswerten Tempo. Für Hall und Umgebung ist dies ein Segen. Ständig entstehen neue Arbeitsplätze. Der Entwickler und Hersteller von Flugzeugsitzen profitiert von einer enormen Entwicklung des Flugverkehrs. Im ersten Halbjahr 2018 gingen von afrikanischen Flughäfen 11 Prozent mehr Gäste in die Luft als im Vorjahreszeitraum, in der Region Asien-Pazifik betrug die Steigerung 8,2, in Europa 6,7 Prozent. Glaubt man Experten, geht die Entwicklung weiter. Eine Kunst ist es, dieses Wachstum zu managen. Bislang ist das den Hallern um Chef Mark Hiller gut gelungen. Leere Versprechungen und günstige Angebote bringen nichts. Die Konzentration auf Innovation, Qualität und Liefertreue erweist sich als Schlüssel zum Erfolg.