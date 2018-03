Schneelandschaft kurz vor Frühlingsbeginn

Thumilan Selvakumaran

Wie mit Puder bedeckt wirkt die Haller Altstadt am gestrigen Sonntagmorgen vom Schwalbennest aus gesehen. Wer genau hinschaut, erkennt neben der Globe-Baustelle einen fleißigen Werkhofmitarbeiter in orangefarbener Arbeitskluft, der die Unterwöhrd-Wege mit Splitt und Salz streut. Er ist nicht der einzige. Auf vielen Einfahrten und Wegen schippen am Sonntag Anwohner zentimeterhohe Schneeberge zur Seite. Wie vom Wetterdienst angekündigt, kommt der Winter also nochmal mit voller Wucht zurück und wird Schwäbisch Hall noch ein paar kalte Tage bringen. Und das, obwohl bereits am morgigen Dienstag, 17.15 Uhr, mit der Tagundnachtgleiche offiziell der Frühling eingeläutet wird.