Die Visagistin und Make-

up-Artistin Gabriela Modisch bietet seit 2014 Schminkkurse an, so auch in Schwäbisch Hall. Kürzlich konnten sich acht Jugendliche zwischen 13 und 15 Jahren in einem Raum der Volkshochschule (VHS) von ihr Schminktipps für Anfänger holen. Modischs persönlicher Antrieb für...