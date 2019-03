Metall, Farbe und Holz – in drei Werkstätten der Gewerblichen Schule in Schwäbisch Hall ist die Bundesgartenschau Heilbronn allgegenwärtig. Der Handwerkspavillon soll während der Bundesgartenschau den Besuchern die Vielfalt des Handwerks vor Augen führen und Werbung für die Berufe machen, schreibt Ramona Fritz in einer Pressemitteilung der Handwerkskammer Heilbronn-Franken.

In der Holzwerkstatt findet sich fast in allen Räumen ein bisschen Buga. Die Einzelteile des Regals für die Ausstellung im Pavillon sind teils bereits fertig, teils noch beim Lackieren. Die Sitzhocker sind bereits montiert, während die Werkbank gerade noch den letzten Schliff bekommt. Mit über sechs Metern Durchmesser nimmt der runde Tisch aufgebaut einen ganzen Raum ein.

Die Fertigung der fünf einzelnen Platten, 36 Füßen und neun abnehmbaren Arbeitsplatten hat rund drei Tage gedauert, erklären die beiden Fachlehrer Clemens Kastner und Andreas Noller. Insgesamt etwa 70 Schreinerlehrlinge haben an dem Projekt für die Bundesgartenschau mitgearbeitet. „Jetzt werden noch die Oberflächen geschliffen und grundiert“, erklärt Kastner. In rund zwei Tagen, schätzt er, sind die Arbeiten fertig.

In der Metallwerkstatt entstehen zur gleichen Zeit die sogenannten Berufeframes. Sie bestehen aus je drei verbundenen Metallrahmen, die auf insgesamt zwei mal drei Metern typische Arbeitsutensilien aus sieben Gewerkegruppen des Handwerks zeigen. Unterstützt von den Schülern der ein- und zweijährigen Berufsfachschule fertigt Peter Wratschko die insgesamt 21 Teile der Installation auf einer CNC-Lasermaschine.

Die moderne Maschine konnte sich die Schule im Rahmen der Förderung als Lernfabrik 4.0 im Jahr 2017 anschaffen. Der Laser schneidet die Formen aus einer drei Millimeter dicken Stahlplatte. Dazu überträgt Peter Wratschko zunächst die Entwürfe einer Grafikerin in das CNC-Programm. Rund eine halbe Stunde dauert das – je nachdem wie vielschichtig die Vorlagen sind. An der Maschine selbst dürfen dann die Schüler ran. Trotz High-Tech ist dabei Konzentration gefragt: „Die Ausschnitte fallen nicht immer sauber nach unten, wie es sein sollte. Da müssen wir dann eingreifen“, erklärt Peter Wratschko. Wenn aber alles glatt läuft, kommt der Rahmen nach rund elf Minuten fertig aus der Maschine.

Acht Frames sind bereits fertig gelasert, sie wurden in die nächste Werkstatt gebracht. Zwölf Malerlehrlinge im ersten Lehrjahr bereiten sie in der Farbwerkstatt auf das Lackieren vor. Das heißt zunächst einmal entgraten, schleifen und entfetten. „Diese Vorarbeiten entscheiden darüber, wie gut das Endergebnis wird“, weiß Fachlehrer Clemens Herrmann.

Anschließend wird noch ein Rostschutz als Grundierung aufgetragen, bevor die Frames ihre endgültige schwarze Lackierung bekommen. „Pro Einzelteil dauert das etwa vier bis fünf Stunden – ohne das Trocknen“, erklärt Herrmann.

Schüler hängen sich rein

Das Projekt passt aber gerade gut – auf dem Lehrplan steht ohnehin Metallbearbeitung an. Aber: „Das ist schon eine Herausforderung mit den vielen Ecken und Rundungen der Frames“, weiß Clemens Herrmann. „Und das Ganze auch noch senkrecht.“ Aber seine Schüler hängen sich rein. „Die Buga ist bei denen schon ein Thema. Sie waren auch stolz, dass sie dabei sein können“, betont der Fachlehrer.

